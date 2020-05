Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme préfigurent une ouverture en hausse de 1,7% à 2% :

* REGENERON - Sanofi a annoncé lundi son intention de sortir du capital du laboratoire américain, via une offre publique de vente et le rachat par Regeneron lui-même d'une partie de ses titres pour cinq milliards de dollars (4,56 milliards d'euros environ). Regeneron cède 5% en avant-Bourse.

* MERCK, qui s'était tenu à l'écart de la course aux traitements du COVID-19, a annoncé mardi le rachat du laboratoire autrichien Themis Bioscience, qui travaille avec l'institut Pasteur au développement d'un vaccin contre le coronavirus, sa collaboration avec une organisation scientifique à but non-lucratif au développement de deux autres vaccins et un partenariat avec la biotech américaine Ridgeback Biotherapeutics pour développer un traitement antiviral contre le coronavirus. Le titre prend 3,6% en avant-Bourse.

* NOVAVAX a annoncé lundi soir avoir commencé un essai clinique de phase 1 d'un candidat vaccin contre le coronavirus et recruté les premiers participants pour cet essai, les résultats préliminaires étant attendus pour le mois de juillet. En avant-Bourse, le cours du laboratoire gagne 23%.

* CO-DIAGNOSTICS a annoncé mardi que son test de dépistage du COVID-19 permettait de détecter la présence du coronavirus dans les tissus cancéreux des patients, avant même l'apparition des symptômes de la maladie. Le titre prend 2,4% en avant-Bourse.

* HERTZ GLOBAL HOLDINGS, société américaine de location de voitures plus que centenaire, s'est placée vendredi sous la protection de la loi américaine sur les faillites après l'échec des discussions avec ses créanciers pour soutenir une activité décimée par l'épidémie de coronavirus.

* UBER TECHNOLOGIES a annoncé mardi la suppression de 600 postes environ en Inde dans le cadre de la réduction de 23% de ses effectifs globaux décidée pour tenter de limiter l'impact de la crise du coronavirus sur ses comptes.

* TESLA cherche à obtenir l'approbation du gouvernement chinois pour construire des Model 3 équipés de batteries moins chères, montre un document publié sur le site internet du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information.

* LATAM AIRLINES, - L'action cotée à Wall Street de la compagnie chute de 41% en avant-Bourse après que le numéro un latino-américain du secteur aérien s'est déclaré en faillite et a demandé sa mise sous protection devant la justice américaine, devenant ainsi le premier transporteur d'envergure à trébucher devant la crise sanitaire liée au coronavirus.

* GILEAD SCIENCES - SunTrust Robinson a relevé sa recommandation à "conserver" contre "vendre".

* HEWLETT PACKARD ENTERPRISE - JPMorgan a relevé sa recommandation à "neutre" contre "sous-pondérer". Le titre prend plus de 4% en avant-Bourse.

