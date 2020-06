Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture d'environ 1,4% pour le Nasdaq et le S&P-500 et de 1,8% pour le Dow Jones :

* APPLE - La Commission européenne a annoncé mardi dans un communiqué l'ouverture d'une enquête sur les pratiques d'Apple concernant Apple Pay. Son action réduit ses gains après cette annonce et prend 1,1% en avant-Bourse.

* CHESAPEAKE ENERGY se prépare à se placer sous la protection de la loi sur les faillites dans le courant de la semaine en raison de l'effondrement récent du marché pétrolier, a appris mardi Reuters de trois sources proches du dossier.

* IQIYI - Le géant chinois des hautes technologies Tencent veut devenir le premier actionnaire de iQIYI, son compatriote spécialisé dans la vidéo à la demande, et a approché BAIDU dans le but de lui acheter au moins une partie de sa participation, ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier. Le titre iQIYI grimpe de plus de 30% dans les échanges avant-Bourse.

* T-MOBILE - La Commission fédérale des communications (FCC) a lancé une enquête sur une panne de réseau qui a affecté des clients de l'opérateur aux Etats-Unis, a déclaré lundi le président de la FCC, Ajit Pai.

* ROYALTY PHARMA, un fonds d'investissement dans le domaine médical, a annoncé lundi que son introduction en Bourse avait permis de lever 2,18 milliards de dollars (1,92 milliard d'euros), ce qui en fait la deuxième plus importante IPO jamais réalisée dans le secteur pharmaceutique. La première cotation est prévue ce mardi.

* LENNAR a publié lundi un bénéfice trimestriel et des prévisions annuelles supérieurs aux attentes grâce au rebond des ventes de maisons avec la reprise progressive de l'activité économique. Le titre du constructeur immobilier gagne 1,3% en avant-Bourse.

* NVIDIA et INTEL - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" sur les deux titres.

* QUALCOMM, QORVO, LAM RESEARCH - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" sur les trois titres.

* HUMANA - Cowen and Company abaisse sa recommandation à "performance en ligne" contre "surperformance".

* ORACLE publiera après la clôture ses résultats du quatrième trimestre de son exercice décalé 2020.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)