Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de 0,4% environ pour le Nasdaq, de 0,6% pour le Standard & Poor's 500 et de près de 1% pour le Dow Jones:

* Les valeurs du secteur des transports et du tourisme reculent dans les transactions en avant-Bourse en raison des craintes liées à la multiplication des cas d'infection par le coronavirus aux Etats-Unis. UNITED AIRLINES et AMERICAN AIRLINES perdent respectivement 3% et 2,8%, ROYAL CARIBBEAN et NORWEGIAN CRUISE LIGNE environ 3%.

* NOVAVAX - Le gouvernement américain a accordé un financement de 1,6 milliard de dollars à Novavax pour couvrir les tests cliniques, la commercialisation et la fabrication d'un vaccin potentiel contre le coronavirus, avec pour objectif de livrer 100 millions de doses d'ici janvier 2021. L'action du laboratoire bondit de 35% en avant-Bourse.

* MODERNA - Des tensions sont apparues dans les relations entre le laboratoire, engagé avec l'aide financière de l'Etat fédérale dans la course au développement d'un vaccin contre le Covid-19, et des scientifiques représentant les autorités, a-t-on appris de plusieurs sources proches du dossier.

* ALPHABET - Google, filiale d'Alphabet, et Deutsche Bank ont conclu un partenariat stratégique dans les services d'informatique dématérialisée ("cloud") et le développement de produits financiers technologiques, a déclaré mardi la banque allemande.

* ENDO INTERNATIONAL s'envole de 20% en avant-Bourse après avoir obtenu le feu vert des autorités américaines du médicament pour son traitement Qwo de la cellulite.

* SUNRUN, spécialisé dans les systèmes d'énergie solaire dans le secteur résidentiel, a annoncé lundi le rachat pour 1,46 milliard de dollars de son concurrent VIVINT SOLAR, détenu à hauteur de 55,84% par BLACKSTONE. Dans les échanges en avant-Bourse, Vivint Solar gagne 17,5%.

* NETFLIX - Credit Suisse a relevé son objectif de cours à 550 dollars contre 465 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)