Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture sans grand changement :

* CHEVRON a annoncé lundi le rachat de NOBLE ENERGY pour 5 milliards de dollars (4,36 milliards d'euros) dans le cadre d'une opération entièrement en actions, profitant de la perte de valeurs des actifs après la chute des cours pétroliers pour renforcer sa présence dans le schiste. Dans les échanges avant l'ouverture des marchés américains, Noble Energy grimpe de 10,5%.

* EBAY est en discussions avancées avec le groupe norvégien Adevinta pour lui céder son activité de petites annonces, le pionnier des enchères en ligne cherchant à se recentrer sur son coeur de métier, a rapporté lundi le Wall Street Journal. Le titre prend 1,5% en avant-Bourse.

* La Grande-Bretagne a signé des accords pour sécuriser 90 millions de doses de deux vaccins potentiels contre le Covid-19 auprès de l'alliance formée par PFIZER et BIONTECH et du groupe français Valneva, a déclaré le ministère britannique des Affaires étrangères. Dans les échanges avant-Bourse, le titre coté à Wall Street de BioNTech gagne 6,3% et Pfizer prend 3%.

* FORD va collaborer avec la division de véhicules autonomes d'INTEL pour développer un système amélioré de prévention des collisions, a annoncé lundi le constructeur automobile américain.

* TWITTER a désactivé une vidéo partagée par Donald Trump après une plainte pour atteinte aux droits d'auteur, dernier épisode en date des frictions entre le président américain et le réseau social.

* WALT DISNEY a entrepris de réduire ses dépenses publicitaires sur FACEBOOK, accusé de ne pas en faire suffisamment dans la lutte contre les discours haineux, a rapporté samedi le Wall Street Journal.

* HALLIBURTON - Le géant de services pétroliers gagne 2,8% en avant-Bourse après avoir publié un bénéfice ajusté supérieur aux attentes.

* DELTA AIR LINES a annoncé vendredi à ses pilotes qu'elle pouvait éviter les licenciements s'ils acceptaient de réduire le salaire minimum garanti, montre une note interne consultée par Reuters. La compagnie aérienne gagne 1,2% en avant-Bourse.

* DROPBOX - Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* GILEAD SCIENCES - Credit Suisse a relevé sa recommandation à "neutre" contre "sous-performance".

* JOHNSON & JOHNSON - Independent Research a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* PHILLIPS 66, VALERO ENERGY - Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver" sur les deux titres.

* IBM doit publier ses résultats du deuxième trimestre après la clôture.

