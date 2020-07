Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse modérée :

* MICROSOFT - Azure, la plateforme du géant du logiciel dédiée à l'informatique dématérialisée ("cloud"), a vu la croissance de ses ventes passer sous le seuil des 50% pour la première fois depuis sa création, une annonce qui fait reculer l'action du groupe de 2% dans les transactions électroniques avant l'ouverture.

* TESLA a fait part mercredi de résultats dans le vert pour le quatrième trimestre consécutif et confirmé son objectif de vendre plus d'un demi-million de véhicules au cours de l'année en dépit des difficultés liées à la crise sanitaire. Le titre prend 5% en avant-Bourse.

* TWITTER a fait part jeudi de la plus forte croissance sur un an du nombre d'utilisateurs pouvant visionner des publicités, ce qui permet au titre du réseau de messagerie de bondir de 6% en avant-Bourse, malgré la baisse plus forte que prévu de ses revenus publicitaires. Le groupe a par ailleurs déclaré mercredi que les pirates informatiques ayant pénétré ses systèmes la semaine dernière avaient vraisemblablement consulté les messages privés ("direct messages", ou DM) de 36 comptes, dont l'un appartenant à un élu aux Pays-Bas.

* AMERICAN AIRLINES a rapporté jeudi une perte pour le deuxième trimestre consécutif mais sa consommation de trésorerie, de 55 millions de dollars par jour, est inférieure aux attentes, ce qui permet à la compagnie aérienne de gagner 2% en avant-Bourse.

* SOUTHWEST AIRLINES - La compagnie aérienne a averti que la demande resterait déprimée tant qu'un vaccin n'aurait pas été trouvé contre le Covid-19 mais son action gagne 1% en avant-Bourse après un chiffre d'affaires au-dessus des prévisions pour le deuxième trimestre.

* AT&T a annoncé jeudi avoir perdu des abonnés mensuels dans la téléphonie mobile et subi une baisse de chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars au deuxième trimestre à cause notamment de l'affaiblissement des recettes publicitaires.

* DOW - Le groupe chimique américain va supprimer 6% de ses effectifs après avoir subi une perte au deuxième trimestre, toutefois légèrement moins prononcée que prévu. Le titre gagne 1,5% en avant-Bourse.

* BANK OF AMERICA gagne 1,3% en avant-Bourse après que BERKSHIRE HATHAWAY de l'homme d'affaires Warren Buffett a relevé sa participation d'environ 813 millions de dollars.

* BLACKSTONE, plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs du monde, a annoncé jeudi un recul de 23% sur un an de son bénéfice distribuable aux actionnaires, l'épidémie de coronavirus ayant retardé la vente potentielle de certains de ses actifs.

* HERSHEY - Le groupe de confiseries a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes grâce à la demande pour ses produits de pâtisserie et s'attend à une accélération des ventes dans les mois à venir. Le titre gagne 3% en avant-Bourse.

* CHIPOTLE MEXICAN GRILL a publié mercredi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, la flambée des ventes à emporter ayant permis à la chaîne de restauration rapide de surmonter la crise du coronavirus. Son action, qui a gagné 40% depuis le début d'année, reculait légèrement en avant-Bourse. Plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours.

* WHIRLPOOL - Le groupe d'électroménager gagnait près de 9% dans les transactions après la clôture après avoir publié un bénéfice par action supérieur aux attentes et relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel.

* L'opérateur ferroviaire CSX a publié un bénéfice trimestriel en repli, le contrôle des coûts n'ayant pas suffi à compenser une baisse de volume de 20% due à la pandémie de Covid-19. Le titre perdait 2,2% mercredi après la clôture.

* Les résultats d'INTEL et MATTEL sont attendus après la clôture.

