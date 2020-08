Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture sans grand changement :

* CISCO SYSTEMS perdait près de 6% dans les transactions avant l'ouverture, l'équipementier de réseaux ayant publié des objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels inférieurs aux attentes et dévoilé un plan de restructuration qui inclut des départs anticipés et des suppressions de postes.

* FACEBOOK et TWITTER ont tous deux intensifié leurs mesures destinées à lutter contre la désinformation liée à l'élection présidentielle américaine de novembre avec notamment des outils relatifs aux sondages et aux intentions de vote.

* 3M - Le groupe industriel gagne 1,7% en avant-Bourse après avoir annoncé une augmentation de 6% de son chiffre d'affaires sur un an en juillet grâce entre autres à la solide performance de sa division santé.

* TAPESTRY, propriétaire des marques Kate Spade et Coach, a dégagé un chiffre d'affaires trimestriel meilleur qu'attendu grâce au rebond du marché chinois et au dynamisme des ventes en ligne.

* LYFT dit être en bonne voie pour atteindre son objectif de rentabilité à fin 2021 grâce aux réductions de coûts et à la baisse moins marquée que prévu de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

* WALT DISNEY - Les acteurs du parc Walt Disney World à Orlando, en Floride, sont prêts à reprendre le travail après un accord avec la direction sur les mesures destinées à les protéger du COVID-19, selon un communiqué des syndicats.

* ESTEE LAUDER - Oppenheimer relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne" et son objectif de cours, à 240 dollars contre 160 dollars.

* DEERE - JPMorgan abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre".

(Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)