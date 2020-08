Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme signalent une ouverture en hausse modérée :

* WALMART prend 5,5% en avant-Bourse après avoir annoncé des ventes en ligne quasiment doublées et des ventes à magasins comparables supérieures aux attentes au deuxième trimestre.

* HOME DEPOT a publié mardi des ventes à magasins comparables supérieures aux attentes au titre du deuxième trimestre, les consommateurs, confinés chez eux par la pandémie de coronavirus, ayant nettement augmenté leurs dépenses consacrées bricolage et à l'aménagement intérieur. L'action prend 2,6% en avant-Bourse.

* KOHL'S gagne 1,6% en avant-Bourse après avoir annoncé des ventres trimestrielles supérieures aux attentes grâce à la réouverture de la plupart de ses magasins.

* ORACLE a engagé des discussions préliminaires avec ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok, et envisage sérieusement la possibilité de racheter les opérations de l'application aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, a rapporté lundi le Financial Times. L'action prend 3,5% en avant-Bourse.

* TESLA, qui pris lundi plus de 11% lundi pour enrichir sa collection de records, gagne encore 5% en avant-Bourse pour dépasser 1.900 dollars.

* BOEING a annoncé lundi son deuxième plan de départs volontaires de l'année pour lutter contre l'impact de la crise du coronavirus sur son activité.

* DELTA AIR LINES a annoncé mardi un partenariat avec CVS HEALTH pour utiliser son test de dépistage rapide du coronavirus sur ses équipages.

* BEST BUY - Wedbush relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre".

