Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme suggèrent une ouverture des indices de référence en baisse de 1,6% à 2% :

* Les groupes hôteliers MARRIOTT INTERNATIONAL, HILTON WORLDWIDE et HYATT HOTELS perdent entre 1,5% et 3,6% en avant-Bourse face aux craintes de nouvelles mesures de restriction aux déplacements et aux loisirs dans plusieurs pays. Les exploitants de casinos WYNN RESORTS, MGM RESORTS et LAS VEGAS SANDS abandonnent entre 2,7% et 6%.

* BANQUES - JPMORGAN CHASE et BANK OF NEW YORK MELLON font partie des banques citées dans une enquête réalisée par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) qui reproche à plusieurs grandes banques d'avoir contribué à la circulation d'argent sale. Les deux banques américaines perdent respectivement 4% et 3,3% dans les transactions avant l'ouverture. D'autres valeurs du secteur sont aussi dans le rouge.

* APPLE, FACEBOOK et AMAZON, dont la hausse a été l'un des moteurs de la progression générale des indices depuis avril, cèdent entre 1,5% et 2,6% dans les échanges en avant-Bourse.

* ORACLE gagne 4,5% en avant-Bourse après l'annonce d'une prise de participation de 12,5% dans TikTok Global, un accord qui permettra à l'application chinoise de partage de vidéos de poursuivre ses activités aux Etats-Unis.

* COMPAGNIES PÉTROLIÈRES - EXXON MOBIL et CHEVRON perdent chacune environ 2% en avant-Bourse avec la chute des cours du brut sur des anticipations de reprise de la production en Libye.

* BOEING/RAYTHEON TECHNOLOGIES - Goldman Sachs pense que les valeurs de l'aéronautique rebondiront plus rapidement que ne l'anticipe le marché et estime que le secteur offre des opportunités d'investissement. L'intermédiaire rajoute Boeing et Raytheon à sa liste de valeurs préférées ('conviction list').

* TESLA pourrait encore monter à la veille de la présentation par le constructeur de véhicules électriques de sa nouvelle stratégie en matière de batteries.

* NIKOLA chute de plus de 27% en avant-Bourse après l'annonce de la démission du fondateur et président exécutif du constructeur de véhicules utilitaires électriques, Trevor Milton, accusé d'avoir véhiculé de fausses informations auprès d'investisseurs, ce qu'il a démenti. GENERAL MOTORS, qui a pris une participation de 11% au capital de Nikola au début du mois, abandonne 3,7%.

* SANTÉ - JPMorgan dégrade sa recommandation sur TENET HEALTCHARE, UNIVERSAL HEALTH SERVICE et HCA HEALTHCARE

(Service Marchés)