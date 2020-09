Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture pratiquement inchangée pour le Dow Jones mais un repli de 0,15% environ pour le Standard & Poor's 500 et de 0,4% pour le Nasdaq:

* ACCENTURE - Le titre chute de près de 5% dans les transactions en avant-Bourse après la publication des résultats trimestriels et une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieure au consensus de marché.

* TESLA perd 4% dans les échanges en avant-Bourse et se dirige donc vers une troisième séance consécutive de baisse après la déception suscitée par les présentations du "Battery Day" organisé par le constructeur de voitures électriques.

* NIKOLA - Le concepteur de véhicules utilitaires électriques perd encore 7,8% dans les échanges en avant-Bourse après une note d'analyse défavorable de Wedbush, qui a baissé sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre".

* COMPAGNIES AÉRIENNES - L'administration Trump va envisager l'adoption d'un décret présidentiel afin d'aider le secteur, a déclaré mercredi soir Larry Kudlow, conseiller économique de la Maison blanche.

* E.W. SCRIPPS - Le groupe de médias est sur le point de racheter ION Media pour 2,65 milliards de dollars (2,28 milliards d'euros) avec le soutien financier de BERKSHIRE HATHAWAY, via une augmentation de capital réservée de 600 millions, rapporte jeudi le Wall Street Journal en citant des sources proches du dossier. Le titre E.W. Scripps bondit de 56,6% dans les échanges en avant-Bourse.

* ORACLE, WALMART - Le groupe chinois ByteDance a sollicité une autorisation d'exportation de hautes technologies auprès des autorités de Pékin dans le but de conclure l'accord négocié avec les deux groupes américains sur le réseau social TikTok.

* SUNWORKS et POLAR POWER, deux spécialistes des énergies renouvelables, sont en forte hausse dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce par l'Etat de Californie de son intention d'interdire dès 2035 la vente de voitures à essence ou diesel. Sunworks s'envole de plus de 500%, Polar Power de plus de 150%.

* CHEVRON - Scotiabank a abaissé sa recommandation à "performance du secteur" contre "surperformance".

* EXXON MOBIL - Scotiabank a relevé sa recommandation à "performance du secteur" contre "sous-performance".

(Marc Angrand)