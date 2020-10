Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture des indices de référence en hausse de 0,8% pour le Dow Jones, de près de 1% pour le S&P-500 et de 1,33% pour le Nasdaq:

* PEPSICO a annoncé une prévision de bénéfice annuel supérieure aux attentes de Wall Street après avoir publié des résultats trimestriels robustes grâce notamment à la hausse de la demande pour ses produits de grignotage. L'action prend 2,4% en avant-Bourse.

* LES VALEURS DU SECTEUR AÉRIEN grimpent en avant-Bourse après la proposition faite par l'administration Trump d'une aide de 20 milliards de dollars aux compagnies aériennes dans le cadre d'un plan de relance de 1.500 milliards de dollars.

Dans l'attente de ce plan, qui tarde à être adopté, American Airlines et United Airlines, deux des plus grandes compagnies américaines, ont déclaré jeudi qu'elles commençaient à licencier plus de 32.000 employés au total.

American Airlines, United Airlines, DELTA AIR LINES, SOUTHWEST AIRLINES and JETBLUE AIRWAYS prennent de 1,3% à 2,8% dans les échanges avant l'ouverture.

* BOEING - L'administrateur de l'autorité de l'aviation civile américaine (FAA) a effectué mercredi un vol d'évaluation de près de deux heures aux commandes du 737 MAX de Boeing, une étape majeure en vue d'une remise en service de l'appareil. Le titre prend 2,5% en avant-Bourse.

* ALPHABET - Google prévoit de verser un milliard de dollars aux éditeurs du monde entier pour leurs contenus au cours des trois prochaines années, a déclaré jeudi le directeur général d'Alphabet, Sundar Pichai.

* ALIBABA prend plus de 1% en avant-Bourse après un relèvement d'objectif de cours par Needham, qui loue les perspectives de croissance du géant chinois du commerce en ligne.

* BED BATH & BEYOND prend 11% en avant-Bourse après avoir publié des résultats trimestriels salués par le marché.

* FACEBOOK a déclaré mercredi dans un message sur son blog qu'il interdisait sur ses plateformes les publicités dénonçant une vaste fraude électorale aux Etats-Unis, suggérant que les résultats de l'élection présidentielle du 3 novembre seraient invalides, ou critiquant toute méthode de vote.

* TWITTER a indiqué mercredi avoir supprimé 130 comptes accusés d'avoir tenté de perturber les discussions publiques durant le premier débat aux Etats-Unis entre le président républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden en amont du scrutin du 3 novembre.

* TESLA a réduit jeudi le prix de ses berlines chinoises Model 3 d'environ 8%, à 249.900 yuans (31.258 euros), une fois prises en compte les subventions chinoises pour les véhicules électriques, montre le site internet chinois du constructeur automobile.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)