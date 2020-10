Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices préfigurent pour l'instant une ouverture en baisse pour le Dow Jones et le Standard & Poor's mais une poursuite de la hausse pour le Nasdaq :

* JPMORGAN CHASE a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel largement supérieur aux attentes de Wall Street, les revenus issus du trading ayant dépassé ses propres prévisions à la faveur d'un rebond des marchés financiers. L'action prend 1,6% en avant-Bourse.

* CITIGROUP gagne 2% en avant-Bourse après avoir publié mardi un produit net bancaire et un bénéfice trimestriels meilleurs qu'attendu par le consensus Refinitiv IBES.

* APPLE devrait dévoiler ce mardi à partir de 17h00 GMT plusieurs modèles de son nouveau smartphone, l'iPhone 12, sans doute compatible avec les réseaux mobiles de cinquième génération (5G). Le titre gagne 2% en avant-Bourse.

* JOHNSON & JOHNSON, pour la deuxième fois de l'année, a relevé son objectif de bénéfice pour 2020 après avoir dégagé un bénéfice supérieur aux attentes au troisième trimestre. Lundi, le groupe a par ailleurs annoncé avoir mis en "pause" les essais cliniques de son vaccin potentiel contre le COVID-19 à cause d'une maladie non expliquée contractée par l'un des participants. Le titre perd 1,2% dans les transactions en avant-Bourse.

* BLACKROCK gagne 3,7% dans les échanges en avant-Bourse après la publication de ses résultats trimestriels, qui montrent une hausse de 27% du bénéfice net à 1,42 milliard de dollars et une croissance des actifs sous gestion à 7.810 milliards fin septembre contre 7.320 milliards fin juin.

* WALT DISNEY a annoncé lundi une réorganisation de ses activités de médias et de divertissement afin d'accélérer la croissance de sa plate-forme de vidéos en streaming Disney+. Le titre gagne 4,3% dans les échanges en avant-Bourse.

* AMAZON lance mardi ses deux journées annuelles de promotion (Prime Day), un événement marketing qui a lieu traditionnellement en juillet mais avait été reporté en raison de la pandémie. L'action gagne 1,3% en avant-Bourse.

* TESLA a annoncé mardi des baisses de prix pour certaines version de sa Model S aux Etats-Unis et en Chine. Le titre gagnait près de 1% en avant-Bourse.

* DELTA AIR LINES a fait état mardi d'une perte nette trimestrielle plus importante que prévu à 5,4 milliards de dollars (4,6 milliards d'euros) contre un bénéfice un an plus tôt. La compagnie aérienne cède 3,3% en avant-Bourse.

* AMC ENTERTAINMENT, premier exploitant de cinémas du monde, a estimé mardi que ses ressources en liquidités s'épuiseront d'ici fin 2020-début 2021. Le titre perd 5% en avant-Bourse.

* BEYOND MEAT perd 3,8% en avant-Bourse, Bernstein ayant abaissé sa recommandation à "sous-performance" contre "performance en ligne".

* MICRON TECHNOLOGY prend 2,7% en avant-Bourse après le relèvement du conseil de Deutsche Bank à "acheter" contre "conserver".

* FOOT LOCKER - BAML a relevé sa recommandation à "acheter" contre "sous-performance" et son objectif de cours à 50 dollars contre 20 dollars. Le titre gagne 4,3% dans les transactions en avant-Bourse.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)