Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse d'au moins 1% :

* APPLE a déçu les investisseurs jeudi en annonçant une baisse de ses ventes d'iPhone plus prononcée que prévu, même si son chiffre d'affaires et son bénéfice trimestriels ont dépassé les attentes de Wall Street. Le titre perd 4% dans les transactions avant l'ouverture de la Bourse de New York.

* ALPHABET a fait état d'une croissance de son chiffre d'affaires supérieure aux prévisions au troisième trimestre grâce à la reprise des revenus publicitaires. L'action de la maison-mère de Google gagne 7% en avant-Bourse.

* FACEBOOK a mis en garde contre une année 2021 plus difficile que prévu malgré un meilleur chiffre d'affaires que prévu au troisième trimestre. Le titre perd 2% en avant-Bourse.

* AMAZON a prédit jeudi une hausse de ses ventes durant la période des fêtes de fin d'année, mais aussi une augmentation des coûts liés à la pandémie de COVID-19. Le titre cède 1,8% en avant-Bourse.

* TWITTER a fait état d'une hausse plus faible que prévu du nombre de ses utilisateurs et averti que la hausse de ses dépenses s'amplifierait au quatrième trimestre, faisant chuter l'action de 14,2% en avant-Bourse.

* STARBUCKS anticipe un bénéfice 2021 largement supérieur aux attentes après avoir dégagé au quatrième trimestre de son exercice décalé un chiffre d'affaires meilleur que prévu à la faveur du dynamisme des commandes en ligne et de la reprise de la demande. Dans les échanges en avant-Bourse, l'action de la chaîne de cafés cède toutefois 2%.

* EXXON MOBIL a publié ses résultats trimestriels marqués par une nouvelle perte et toujours impactés par l'impact de la pandémie sur la demande et les prix.

* CHEVRON a annoncé vendredi avoir dégagé un bénéfice au troisième trimestre grâce à la remontée des cours du pétrole et à une baisse de ses dépenses. Le titre était en légère hausse dans les échanges en avant-Bourse.

* HONEYWELL - Le groupe industriel a annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions, un meilleur contrôle des coûts et la demande pour ses équipements d'automatisation ayant compensé les mauvaises performances de ses activités aérospatiales. Le titre cède toutefois 2,7% en avant-Bourse.

* ABBVIE a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu lui permettant de réviser à la hausse sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année grâce notamment au rebond de la demande pour le Botox.

* BIOGEN - L'Agence européenne des médicaments (EMA) va examiner la demande de commercialisation du traitement expérimental de la maladie d'Alzheimer, aducanumab, développé avec le japonais Eisai, a annoncé vendredi le laboratoire Biogen dont l'action prend 2,6% dans les échanges avant l'ouverture.

* KKR - La société de capital-investissement a annoncé vendredi une hausse de 6% de bénéfice après impôts au troisième trimestre à la faveur de la croissance des frais de gestion et de transaction de ses activités sur les marchés financiers.

* COLGATE-PALMOLIVE gagne 1,6% en avant-Bourse après la publication de ses résultats trimestriels.

* UNDER ARMOUR a déclaré vendredi prévoir pour l'ensemble de l'exercice en cours une baisse d'un peu moins de 20% de son chiffre d'affaires, alors que le consensus de marché anticipait jusqu'à présent une chute de 25,7%. Le titre prend 7% en avant-Bourse.

* DELTA AIR LINES a conclu un accord avec le syndicat représentant ses pilotes pour réduire les coûts tout en évitant des licenciements jusqu'au 1er janvier 2022.

* ACTIVISION BLIZZARD a relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel, anticipant le succès de son prochain jeu vidéo dans la franchise "Call of Duty" alors que la demande continue d'augmenter avec la crise sanitaire. Le titre recule néanmoins de 4% en avant-Bourse.

* ALTRIA a annoncé 2,6 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros) de dépréciations sur son investissement dans Juul Labs au titre du troisième trimestre, principalement en raison de la baisse du chiffre d'affaires anticipée par le fabricant de cigarettes électroniques.

* NEWELL prend 5% dans les échanges en avant-Bourse après avoir une nouvelle fois publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions du marché.

* CBOE GLOBAL MARKETS - L'opérateur boursier a annoncé une augmentation de 4% de son bénéfice du troisième trimestre, les volumes de transactions ayant augmenté grâce à la volatilité provoquée par la pandémie de COVID-19. Le titre gagne 3,5% en avant-Bourse.

(Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)