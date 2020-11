Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme suggèrent une ouverture des indices de référence en hausse assez nette:

* PFIZER/BIONTECH - La Commission européenne et les groupes pharmaceutiques Pfizer et BioNTech ont annoncé mercredi avoir conclu un accord pour la livraison de 200 millions de doses de leur vaccin expérimental contre le COVID-19 assorti d'une option sur 100 millions de doses supplémentaires.

* Les géants de la TECHNOLOGIE que sont NETFLIX, AMAZON.COM et FACEBOOK prennent chacun autour de 1% en avant-Bourse.

* AMAZON.COM a demandé au régulateur financier indien d'ouvrir une enquête pour délit d'initié à l'encontre de l'indien Future Retail, montre un courrier consulté par Reuters. Amazon reproche à Future d'avoir cédé des actifs à l'indien Reliance en violation d'un accord avec le géant américain du commerce en ligne lui interdisant de le faire.

* JPMORGAN CHASE & CO n'est plus numéro un au classement mondial des banques d'importance systémique selon le Conseil de stabilité financière (Financial Stability Board, FSB), un titre qui lui imposait des exigences de fonds propres particulières.

* ALIBABA a annoncé mercredi avoir réalisé plus de 56 milliards de dollars (47,46 milliards d'euros) de ventes à l'occasion de la "fête des célibataires", le confinement lié à la pandémie de coronavirus ayant stimulé la consommation en ligne.

* TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT - Le groupe chinois de musique en ligne a publié mardi soir un chiffre d'affaires trimestriel meilleur qu'attendu grâce à la croissance de 46% sur un an de son portefeuille d'abonnés.

* LYFT - Le titre du spécialiste des VTC, principal concurrent d'Uber aux Etats-Unis, gagnait 6% dans les échanges hors séance après la clôture mardi soir, le groupe ayant annoncé vouloir se développer dans la livraison de repas, l'un des rares marchés en croissance pour le secteur cette année.

* APOLLO GLOBAL MANAGEMENT va acquérir le groupe canadien de jeux et d'hôtellerie Great Canadian Gaming pour 2,16 milliards de dollar canadiens (1,41 milliard d'euros environ), a annoncé Great Canadian Gaming mercredi.

* OCCIDENTAL PETROLEUM - JPMorgan a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "neutre".

(Marc Angrand)