Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 0,3% pour le Nasdaq, de 0,8% pour le S&P-500 et de 1% pour le Dow Jones :

* TESLA progresse en avant-Bourse et devrait ouvrir pour la première fois avec une capitalisation boursière supérieure à 500 milliards de dollars.

Le fabricant de voitures électriques haut de gamme pourrait développer en Europe un modèle compact et plus abordable destiné au marché européen, a dit mardi son directeur général Elon Musk.

* TIFFANY, en passe d'être racheté par LVMH, a fait état mardi d'une baisse plus faible que prévu de son chiffre d'affaires trimestriel, le joaillier américain ayant bénéficié d'une augmentation de plus de 70% des ventes en Chine et d'un redressement de la demande sur son marché intérieur.

* MODERNA - La Commission européenne a conclu un accord avec le laboratoire américain pour la fourniture de son vaccin contre le COVID-19, a annoncé mardi un responsable européen interrogé par Reuters.

* BOEING - L'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) a signalé mardi dans un communiqué son intention d'approuver la reprise de l'exploitation du 737 MAX de Boeing, ce qui devrait ouvrir la voie à un feu vert en janvier.

* BEST BUY a dégagé un chiffre d'affaires à périmètre comparable supérieur aux attentes, le télétravail ayant favorisé la demande pour les ordinateurs portables, les webcams et autres accessoires informatiques, mais l'action baisse de 2,5% en avant-Bourse car l'enseigne de magasins d'électronique grand public n'a pas donné de prévisions.

* ALPHABET - Plusieurs Etats américains prévoient de déposer plainte dès le mois prochain contre Google pour des accusations de pratiques anticoncurrentielles, a-t-on appris lundi de deux personnes informées de la question.

* JD.COM - L'action cotée à Wall Street du distributeur chinois en ligne prend 1,7% à la suite de l'annonce d'un projet d'introduction en Bourse à Hong Kong de sa division de produits de santé, JD Health.

* MEDTRONIC a fait état mardi d'un bénéfice meilleur qu'attendu, la demande de respirateurs artificiels ayant contribué à compenser le recul des ventes de ses dispositifs médicaux.

* DOLLAR TREE a publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, l'exploitant de magasins à petits prix ayant bénéficié d'une forte demande pour les produits de première nécessité avec la pandémie de COVID-19.

* ABERCROMBIE & FITCH - Le chiffre d'affaires trimestriels du groupe de mode a moins baissé que prévu grâce aux achats en ligne. Le titre prend 8% en avant-Bourse.

* MCCORMICK a annoncé mardi le rachat du fabricant de la sauce piquante Cholula au groupe d'investissement L Catterton pour 800 millions de dollars (673,7 millions d'euros).

* ORACLE, MICROSOFT, WORKDAY - KeyBanc entame le suivi des titres avec une recommandation à "surpondérer".

(Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)