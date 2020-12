Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme suggèrent une ouverture en hausse de 0,2% à 0,3%:

* APHRIA a annoncé avoir conclu un accord de fusion avec son rival TILRAY, une opération censée créer le plus important producteur de cannabis en termes de chiffre d'affaires et permettre au groupe canadien d'entrer sur un marché américain en pleine croissance. Dans les échanges en avant-Bourse, Aphria gagne 10% et Tilray 30%.

* TWITTER grimpe de 3,5% en avant-Bourse après le relèvement de conseil de J.P. Morgan à "surpondérer" contre "neutre". La banque d'investissement s'attend à ce que le réseau social profite d'un rebond important de la publicité en ligne.

Le groupe a par ailleurs annoncé mardi la fermeture en mars de son application de partage de vidéos en direct Periscope, rachetée en 2015, citant une baisse d'utilisation ces deux dernières années et des coûts de maintenance trop élevés.

* PFIZER négocie avec l'administration américaine une nouvelle commande de son vaccin contre le coronavirus, a rapporté mardi le New York Times.

RBC a par ailleurs abaissé la recommandation sur le titre à "performance en ligne" contre "surperformance".

* GILEAD SCIENCES a annoncé mardi qu'il ne demanderait pas l'homologation par l'agence américaine du médicament (FDA) de son traitement expérimental contre la polyarthrite rhumatoïde, jugeant une validation improbable sans étude clinique supplémentaire.

* DISH NETWORK perdait 4,7% mardi après la clôture après avoir annoncé son intention d'émettre des obligations convertibles pour un montant de deux milliards de dollars.

* WISH - Le site de commerce en ligne a annoncé qu'il ferait ce mercredi son entrée en Bourse au prix de 24 dollars par action, dans le haut de la fourchette de prix fixée, ce qui lui a permis de lever 1,1 milliard de dollars (902 millions d'euros).

* SOUTHWEST a fait part d'un nombre élevé d'annulations de voyages en décembre et la compagnie aérienne s'attend désormais à un consommation de trésorerie de 12 millions de dollars par jour au quatrième trimestre contre une estimation précédente de 10 à 11 millions. Son action recule de plus de 1% en avant-Bourse.

* UNITED AIRLINES, JETBLUE AIRWAYS, SPIRIT AIRLINES - J.P. Morgan abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "surpondérer".

* MODERNA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* BAKER HUGHES - Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter".

* SPOTIFY - Credit Suisse abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance".

(Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)