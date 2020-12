Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme signalent une ouverture des indices de référence en baisse de 1,1% à 1,9%:

* Les groupes liés aux transports et au tourisme reculent dans les échanges en avant-Bourse en raison des fortes inquiétudes liées à la découverte d'un nouveau variant du coronavirus en Angleterre qui a conduit plusieurs pays à suspendre les vols en provenance du Royaume-Uni. L'évolution de la pandémie occulte l'accord au Congrès d'un plan de relance à l'économie qui prévoit, selon des sources, 15 milliards de dollars d'aide au secteur aérien.

AMERICAN AIRLINES, DELTA AIR LINES, UNITED AIRLINES MARRIOTT, CARNIVAL et ROYAL CARIBBEAN CRUISES perdent de 5% à 9,5% dans les transactions avant l'ouverture.

* BOEING perd 5% en avant-Bourse. Un rapport publié vendredi par le Congrès montre que les responsables du groupe ont "préparé de manière inappropriée" les pilotes d'essai avant de passer les tests pour obtenir une nouvelle certification pour le 737 MAX.

* SECTEUR BANCAIRE - La Réserve fédérale a autorisé vendredi soir les banques à reprendre les rachats d'actions sous certaines conditions et à continuer les versements de dividendes limités au vu des résultats des seconds tests de résistance de l'année qui ont montré que des mois de constitution de réserves avaient permis aux établissements financiers de se prémunir contre le ralentissement économique. JPMORGAN, GOLDMAN SACHS, BANK OF AMERICA, MORGAN STANLEY et CITIGROUP prennent de 1,3% à 2,9% en avant-Bourse.

* PFIZER-BIONTECH - L'Agence européenne des médicaments (EMA) va examiner ce lundi le dossier du candidat vaccin contre le coronavirus de Pfizer et BioNTech, avec la perspective de permettre aux vaccinations de débuter dans l'Union européenne dans moins d'une semaine. L'Union européenne s'est engagée à verser aux deux laboratoires la somme de 15,50 euros par dose de leur vaccin contre le COVID-19, montre un document interne consulté par Reuters.

* MODERNA - L'agence américaine des médicaments (FDA) a autorisé vendredi l'utilisation en urgence du vaccin contre le COVID-19 mis au point par le laboratoire américain.

* TESLA fait ses débuts très attendus ce lundi au sein de l'indice de référence S&P-500. Dans les échanges en avant-Bourse, le titre recule de 5,6% après avoir inscrit vendredi un plus haut record à 695 dollars par action et gagné plus de 730% depuis le début d'année.

* APPLE a décidé de fermer temporairement l'ensemble de ses 53 boutiques en Californie aux Etats-Unis en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, a déclaré samedi un porte-parole du groupe américain.

* MICROSOFT développe ses propres puces destinées aux serveurs d'informatique dématérialisée et à sa gamme d'ordinateurs portables Surface, ce qui pourrait réduire sa dépendance à l'égard d'INTEL, a déclaré vendredi à Reuters une personne proche du dossier. Dans les échanges en après-Bourse, Intel perdait 6,4% et ADVANCED MICRO DEVICES 1%.

* FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - La Commission européenne a autorisé lundi le projet de fusion à 30 milliards d'euros de Fiat Chrysler Automobiles et PSA, destiné à créer le quatrième constructeur automobile mondial, sous réserve du respect d'une série d'engagements proposés par les deux groupes.

* CHARLES SCHWAB - L'autorité britannique de régulation financière a infligé lundi une amende de 8,96 millions de livres (9,76 millions d'euros) à la filiale britannique du courtier Charles Schwab pour ne pas avoir protégé les actifs de ses clients, avoir exercé une activité réglementée sans autorisation et avoir fait une fausse déclaration à l'organisme de surveillance entre août 2017 et avril 2019.

* LOCKHEED MARTIN a annoncé dimanche le rachat du fabricant de moteurs pour fusée AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS pour 4,4 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros). Ce dernier grimpe de 27,5% en avant-Bourse.

* NIKE prend 6,5% en avant-Bourse après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel.

* BLACKSTONE - Le fonds d'investissement américain Blackstone mène des discussions pour fusionner sa plate-forme de solutions de ressources humaines Alight Solutions LLC avec un véhicule spécial de M&A lancé par l'investisseur Bill Foley, selon des proches du dossier.

* WALMART - RBC relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne".

