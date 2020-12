Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices préfigurent une ouverture en hausse d'environ 0,3%:

* PFIZER, BIONTECH, MODERNA, INOVIO PHARMACEUTICALS, JOHNSON & JOHNSON - Les actions des principaux laboratoires engagés dans le développement de vaccins contre le coronavirus montent dans les échanges en avant-Bourse après le feu vert des autorités britanniques à la mise sur le marché de celui d'AstraZeneca et de l'université d'Oxford. Moderna, Inovio, Pfizer, BioNTech et J&J gagnent entre 0,2% et 3,4%. CUREVAC, NOVAVAX et VAXART prennent respectivement 6,3%, 3,4% et 3,6%.

* REGENERON PHARMACEUTICALS a annoncé mardi soir que les premiers résultats d'un essai clinique de son traitement expérimental du COVID-19 étaient suffisants pour justifier la poursuite de l'étude.

* JD.COM - L'action cotée au Nasdaq du groupe chinois de commerce en ligne gagnait 1,3% dans les transactions en avnt-Bourse après le feu vert du conseil d'administration à une étude de faisabilité d'une scission éventuelle des activités JD Cloud & AI en échange d'action JD Digits. Par ailleurs, les autorités chinoises ont infligé des amendes de 500.000 dollars à JD.com comme à Alibaba et Vipshop pour pratiques tarifaires illégales.

* DYNATRACE - BTIG entame la couverture de l'éditeur de logiciels d'analyse de données avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 56 dollars. Le titre a fini à 41,88 dollars mardi.

(Marc Angrand)