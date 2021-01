Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 0,4% pour le Dow Jones mais en baisse de 0,2% pour le S&P-500 et en repli de 1,5% pour le Nasdaq :

* MODERNA - L'Agence européenne des médicaments a approuvé mercredi le vaccin de Moderna contre le coronavirus. Le titre prend 1,6% en avant-Bourse.

* Les valeurs du SECTEUR TECHNOLOGIQUE devraient baisser à l'ouverture alors que le Parti démocrate semble en bonne posture pour remporter le contrôle du Congrès américain à l'issue des élections pour deux sièges de sénateurs en Georgie, ce qui pourrait permettre à Joe Biden de mettre en place une réglementation accrue, notamment sur les géants du secteur. FACEBOOK, APPLE, AMAZON, NETFLIX et ALPHABET perdent entre 2% et 2,5% en avant-Bourse.

* BANQUES - Les anticipations d'une victoire démocrate pourraient également impliquer un plan de relance plus important et donc une augmentation des dépenses budgétaires, provoquant une hausse des rendements obligataires américains, et par ricochet, celle des valeurs bancaires. Dans les échanges en avant-Bourse, JPMORGAN, CITIGROUP et BANK OF AMERICA gagnent de 1,3% à 2,4%.

* CHANGE HEALTHCARE prend 39% en avant-Bourse après l'annonce de son rachat par UNITEDHEALTH pour 7,84 milliards de dollars (6,35 milliards d'euros).

* ALIBABA prévoit de lever au moins 5 milliards de dollars (4,05 milliards d'euros) ce mois-ci au moyen d'une émission obligataire, a-t-on appris auprès de quatre sources informées du projet.

* CHINA TELECOM, CHINA MOBILE, CHINA UNICOM - L'opérateur boursier New York Stock Exchange (NYSE) examine à nouveau l'éventualité de retirer de Wall Street trois géants chinois des télécommunications dans un rebondissement qui accroît la confusion concernant l'interdiction par l'administration Trump des investissements américains dans les entreprises considérées comme liées à l'armée chinoise.

* GENERAL MOTORS a vu ses ventes de véhicules chuter de 6,2% en 2020 en Chine, accusant une troisième baisse consécutive de ses ventes annuelles.

* TIFFANY a fait état mardi de ventes record pour la période des fêtes de fin d'année grâce à une hausse des achats en ligne et à un bond de ses ventes en Chine continentale.

* CARLYLE a annoncé mercredi le rachat du japonais Rigaku, confirmant une information du journal Nikkei, qui évaluait l'opération à environ un milliard de dollars, alors que le fabricant d'outils de mesure par rayons X prévoit d'entrer en Bourse.

* COCA-COLA - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* KELLOGG, BEYOND MEAT - Piper Sandler abaisse sa recommandation sur les deux titres à "neutre" contre "surpondérer". Beyond Meat perd 3% en avant-Bourse.

* METLIFE - Piper Sandler relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre".

(Laetitia Volga et Patrick Vignal)