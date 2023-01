Les valeurs à suivre à Wall Street - Lundi 23 janvier 2023 23/01/2023 | 14:43 Envoyer par e-mail :

Baker Hughes, entreprise texan parapétrolière, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal 2022 des commandes record de 8 milliards de dollars, en augmentation de 32% par rapport au trimestre précédent et de 20% en comparaison de l'an dernier. Ses revenus trimestriels ont atteint 5,9 milliards de dollars, en hausse de 10% par rapport au trimestre précédent et de 8 % par rapport à l'année précédente. Son bénéfice opérationnel ajusté s'élève à 692 millions de dollars, grimpant de 38% et de 21% en comparaison de l'année dernière.



PayPal

L’autorité de la concurrence allemande (Bundeskartellamt) a ouvert une procédure contre PayPal en raison de pratiques susceptibles d'évincer les concurrents et de restreindre la concurrence par les prix. La procédure porte sur les "Règles relatives à la surcharge" de PayPal et sur la "Présentation de PayPal" figurant dans son contrat d'utilisation applicable en Allemagne. Selon ces conditions, les commerçants ne sont pas autorisés à proposer leurs biens et services à des prix inférieurs si les clients choisissent d'utiliser un mode de paiement moins cher que PayPal.



Salesforce

L'investisseur activiste Elliott Management a réalisé un investissement de plusieurs milliards de dollars dans Salesforce, affirme le Wall Street Journal citant des sources proches du dossier, ce qui ajoute aux pressions auxquelles est confronté le fournisseur de logiciels d'entreprise. Bien que les détails de la campagne ne soient pas connus, Elliott cherche souvent à être représenté au conseil d'administration et fait pression sur les entreprises pour qu'elles apportent des améliorations opérationnelles et d'autres changements, rappelle le quotidien.



Spotify

A l'instar d'Amazon, Microsoft, Meta ou encore Salesforce, un autre grand nom du secteur technologique, Spotify, va procéder à une suppression de ses effectifs, de l'ordre de 6%, soit près de 600 postes. "Durant les prochaines heures, des entretiens individuels vont avoir lieu avec les employés concernés", a déclaré le directeur général et cofondateur du fleuron de la musique en ligne, Daniel Ek, dans un message en ligne.



Western Digital

Western Digital a relancé les négociations avec la société japonaise Kioxia Holdings Corp. en vue d'un accord de fusion des deux spécialistes du stockage informatique, affirme Bloomberg citant des sources proches du dossier. Les discussions actuelles, qui ont été relancées à la fin de l'année dernière, n'en sont qu'à leurs débuts et pourraient également se terminer sans qu'un accord soit conclu, ont-elles ajouté. Des discussions en 2021 entre les deux groupes avaient échoués. Les deux sociétés possèdent une co-entreprise qui fabrique des mémoires flash.





