Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - Lundi 12 décembre 2022

Enertime, société française des " CleanTech " au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (géothermie et biomasse), annonce avoir prolongé jusque fin 2023 la ligne de financement initialement obtenue du fonds d'investissement YA II PN Ltd le 11 décembre 2020 pour un montant disponible réduit à 2 millions d'euros. La ligne de financement de 10 millions d'euros initialement mise en place dont seulement 1 million d'euros activé, sera caduque le 11 décembre 2022.



Osmozis

Le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances publiera ses résultats annuels.



Prismaflex

Le fabricant de panneaux d'affichage et imprimeur grand format annoncera ses résultats du premier semestre.



Targetspot

Targetspot SA a annoncé que l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue ce 9 décembre 2022 a adopté l'ensemble des propositions de résolution soumises au vote. Les actionnaires ont ainsi approuvé la vente par Targetspot SA de sa filiale Radionomy Group B.V. à Azerion Tech Holding B.V., selon les modalités du contrat de cession signé le 21 novembre 2022. Une fois cette opération finalisée, courant décembre 2022, la société communiquera auprès des investisseurs ses perspectives de développement et ambitions pour son nouveau périmètre recentré sur sa filiale Winamp.



Vilmorin & Cie

L'ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires de Vilmorin & Cie a été approuvé, à l'exception de la vingtième résolution, qui proposait une délégation de compétence au Conseil d'administration en vue de réaliser une augmentation du capital social réservée aux salariés. Le Conseil d'administration n'avait formulé aucune recommandation de vote concernant cette résolution, les salariés disposant par ailleurs d'autres modes d'intéressement aux résultats.







