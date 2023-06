Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - Lundi 12 juin 2023

Legrand

Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, et conformément à l'autorisation de l'Assemblée générale mixte du 31 mai 2023, Legrand annonce la signature d'un contrat avec un prestataire de services d'investissement afin de mettre en œuvre une deuxième tranche portant sur un maximum de 80 millions d'euros. Il est prévu que les achats débutent le 12 juin 2023 pour une période pouvant aller jusqu'au 21 juillet 2023. Ces actions seront annulées.



Scor

Scor a annoncé vendredi le décès de Denis Kessler, qui s'est éteint le 9 juin 2023 à l'âge de 71 ans. En Bourse, l'action du réassureur a signé la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120, avec un gain de 6,13% à 24,93 euros, la disparition du président non exécutif relançant la spéculation sur l'avenir de Scor. Denis Kessler était en effet un fervent défenseur de l'indépendance de la société. Il s'était opposé à la rentrée 2018 à la proposition de rachat de Covéa. L'affrontement entre les deux groupes avait duré près de 3 ans.



Vivendi

Vivendi a obtenu l'autorisation de la Commission européenne de réaliser son projet de rapprochement avec le groupe Lagardère. Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des deux engagements, à savoir la cession d'Editis, pour laquelle le groupe a conclu une promesse d'achat avec International Media Invest a.s. le 23 avril dernier, ainsi qu'à la cession intégrale du magazine Gala, qui fait d'ores et déjà l'objet de nombreuses marques d'intérêt.