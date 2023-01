Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - Lundi 16 janvier 2023

Biosynex

Biosynex, leader sur le marché des Tests de Diagnostic Rapide en France annonce l'extension de son partenariat avec la société singapourienne Credo Diagnostics Biomedical Pte Ltd concernant VitaPCR , plateforme de biologie moléculaire de Credo Diagnostics capable de détecter des agents pathogènes infectieux (dont le SRAS-CoV-2 responsable du Covid-19) par la méthode de la réaction de polymérisation en chaîne (PCR) en seulement 20 minutes.



Catana Group

Le spécialiste des navires de plaisance annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Crédit Agricole

Le 13 décembre 2022, le Conseil d’administration, agissant sur autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, a décidé de réduire le capital social de Crédit Agricole S.A. par voie d’annulation de 16,658 millions d'actions auto-détenues représentant environ 0,5% du capital social. La réalisation définitive de la réduction du capital est intervenue le 13 janvier 2023. Ces actions ont été rachetées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, visant à compenser l’effet dilutif de l’augmentation de capital 2022 réservée aux salariés, entre le 11 novembre 2022 et le 30 novembre 2022.



EDF

A l'occasion d'un évènement organisé à l'Ambassade de France en Pologne et en présence de l'ambassadeur de France en Pologne, Frédéric Billet, EDF et Respect Energy ont annoncé la signature d'un accord de coopération pour le développement de projets nucléaires basés sur la technologie SMR Nuward sur des sites spécifiques en Pologne. Cet accord marque la ferme intention d'EDF et de Respect Energy d'engager ensemble le développement de projets SMR en Pologne et confirme le vif intérêt pour la technologie Nuward.





Genoway

La société spécialisée dans les modèles de recherche génétiquement modifiés pour l'industrie pharmaceutique et les laboratoires de recherche académique publiera son chiffre d'affaires du quatrièmes trimestre.



Theradiag

La société spécialisée dans le diagnostic in vitro dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.