Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris Lundi 17 septembre 2018

Retour sur terre pour EOS Imaging (-4,65% à 4 euros vendredi). Le titre, qui avait bondi de 12,5% mardi grâce la décision de Portzamparc d'entamer sa couverture avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 7,85 euros, a souffert vendredi. Les investisseurs ont pris prétexte de la publication de résultats semestriels conformes aux attentes pour prendre une partie de leurs bénéfices.Immobilière Dassault a publié les résultats de son 1er semestre 2018. Le résultat opérationnel s'établit à 12,055 millions d'euros, contre 18,242 millions d'euros à données comparables un an plus tôt. Les revenus locatifs s’inscrivent en baisse de 16,9% à 6,64 millions d'euros, en raison principalement du départ de locataires. Le cash-flow courant hors variation du BFR au 30 juin 2018 s’élève à 4,283 millions d'euros contre 5,835 euros au 30 juin 2017.Mauna Kea Technologies (+6,87% à 3,11 euros) a été soutenu par une bonne nouvelle. La medtech présentera sa solution Cellvizio par aiguille pour des applications dans le domaine du cancer du poumon et d'autres maladies respiratoires lors du Congrès international 2018 de l'European Respiratory Society (ERS), qui se tiendra du 15 au 19 septembre, à Paris. Selon la medtech, la disponibilité de la plateforme Cellvizio par aiguille, qui est désormais marquée CE, pourrait changer la donne pour la prise en charge des patients atteints de certaines maladies pulmonaires, dont le cancer du poumon.