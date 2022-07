Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - Lundi 1er août 2022

© AOF 2022

Le groupe Bolloré a enregistré un résultat net en hausse de 45 % à 947 millions d'euros au titre du premier semestre 2022. Le résultat net part du Groupe ressort à 562 millions d'euros, en progression de 156 %. L'Ebita, en hausse de 46 %, s'établit à 1,010 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires sur la période correspond à 11,518 milliards d'euros, en hausse de 24 % à périmètre et change constants.Le spécialiste des légumes transformés annoncera son chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestreLe groupe biopharmaceutique publiera ses résultats du 1er trimestreAu premier semestre 2022, Delfingen, société spécialisée dans les solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués, a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 5,3% à 203,9 millions d'euros, contre 193,7 millions d'euros l'an passé, soit une croissance organique de 3,2%.Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PCAS a progressé de 3,3% au premier semestre à 109,80 millions d'euros. Il a augmenté de 1,4% à taux de change constant. Le groupe chimique a prévenu que sur cette période, le résultat opérationnel courant restera très déficitaire, affecté par un niveau d'activité toujours insuffisant pour couvrir les coûts fixes sur plusieurs sites en Synthèse Pharmaceutique, ainsi que par des dépréciations de stocks relatives à des produits non conformes.Le groupe semencier dévoilera son chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre