Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris Lundi 1er juillet 2019

Cafom a réalisé au premier semestre clos fin mars un résultat net des activités poursuivies de 0,9 million d'euros contre 3,1 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant est ressorti à 3,2 millions après 5,2 millions au premier semestre 2018. L'Ebitda a atteint 9,2 millions contre 10,6 millions un an plus tôt. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 212,5 millions, en croissance de 1,5% en données retraitées, c’est-à-dire en tenant compte des activités fermées ou en cours de fermeture. En données publiées, le chiffre d’affaires s’inscrit en repli de 1%.Crédit Agricole Consumer Finance, spécialiste du crédit à la consommation, et Banco BPM, la troisième plus grande banque italienne, ont signé avec trois mois d’avance sur le calendrier prévu l’accord définitif visant à renforcer leur partenariat global sur le marché italien du crédit à la consommation pour les quinze prochaines années.La Caisse des Dépôts et Groupe Séché SAS, société holding de la famille Séché, ont conclu un accord aux termes duquel Groupe Séché acquiert la totalité de la participation de la Caisse des Dépôts dans le capital de Séché Environnement, soit 710.617 actions représentant 9,04% du capital. A l'issue du règlement-livraison de l'opération qui interviendra dans les prochains jours, la participation de Groupe Séché sera ainsi portée de 50,00% à 59,04% du capital de Séché Environnement.Le fabricant de camping-cars et de caravanes publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.L’assemblée générale de Visiomed a révoqué l’ensemble du conseil d’Administration, dont Olivier Hua et Eric Sebban, et a désigné trois nouveaux membres du conseil d’administration dont Patrick Schiltz. Ce dernier a été nommé PDG en remplacement d’Eric Sebban, avec effet immédiat.