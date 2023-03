Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - Lundi 20 mars 2023

Air France-KLM

Air France KLM annonce avoir remboursé 300 millions d'euros d'obligations perpétuelles de l'État français, franchissant ainsi le seuil de 75% de remboursement de l'aide à la recapitalisation octroyée lors de la crise du Covid-19. Le groupe précise qu'il refinancera 320 millions d'euros par le biais d'une nouvelle émission d'obligations hybrides perpétuelles auprès de l'État français, non soumises à des contraintes.





Eurazeo

Eurazeo a annoncé que Eurazeo Transition Infrastructure Fund a réalisé un nouveau closing portant le total des engagements à environ 420 millions d'euros, soit environ 80 % de sa taille cible initiale, seulement 3,5 mois après son premier closing. Depuis le premier closing, la base d'investisseurs a été diversifiée. Elle comprend des investisseurs institutionnels mondiaux et des capitaux provenant à la fois d'allocations dédiées aux infrastructures et aux fonds classés l'article 9 au sens du règlement Disclosure (SFDR).



Navya

Navya, société spécialiste du véhicule autonome actuellement en redressement judiciaire, annonce avoir reçu quatre offres de reprise le 16 mars 2023. Elle précise qu'à ce stade, chacune de ces offres est assortie de conditions de financement et que chaque potentiel repreneur aura jusqu'à la date butoir du 30 mars 2023 pour améliorer son offre. L'audience d'examen des offres est prévue le 4 avril. La suspension de la cotation des actions Navya, effective depuis le 25 janvier, reste maintenue.



Spartoo

Le spécialiste de la vente d'articles de mode en ligne en Europe annoncera ses résultats annuels.





Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques dévoilera ses résultats annuels.