Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - Lundi 22 mai 2023

Dékuple

L'expert du data marketing cross-canal présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Trigano

Trigano progressé de 7,4% sur la semaine grâce à ses perspectives favorables sur la seconde partie de l'exercice. A l'occasion de la publication de ses comptes semestriels mercredi soir, le spécialiste des camping-cars a annoncé prévoir " une bonne progression de ses ventes et de sa rentabilité " au second semestre. Le groupe justifie cet optimisme par un " niveau élevé de ses carnets de commandes " et par la " nette amélioration des réceptions de châssis pour camping-cars constatée depuis plusieurs semaines ".



Tronics

Tronics a finalisé la vente des équipements de son usine de Dallas, suite à la décision de restructurer ses opérations aux Etats-Unis. Le conseil de surveillance du spécialiste des MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards pour applications industrielles a autorisé la signature d'un contrat de rachat d'actifs portant sur les immobilisations de son usine située à Dallas. Le nouveau propriétaire a également repris les obligations liées au bail de l'usine. Le prix d'achat de ces actifs s'élève à 3,1 millions de dollars et la date effective de transfert de propriété est intervenue le 18 mai.