Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - Lundi 22 mai 2023

Coface

L'agence de notation AM best a confirmé le 19 mai, la note de solidité financière ‘A' (Excellent) attribuée à Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (la Compagnie), Coface North America Insurance Company (CNAIC) et Coface Ré. La perspective de ces notes reste stable. Les notes reflètent la solidité du bilan de Coface, qu'AM Best considère comme très solide, ainsi que ses performances opérationnelles adéquates, son profil d'activité favorable et sa gestion appropriée des risques d'entreprise.



Dékuple

L'expert du data marketing cross-canal présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



MedinCell

MedinCell annonce que les données de l'étude de phase 1 réalisée par son partenaire Teva Pharmaceuticals de mdc-TJK, formulation sous-cutanée expérimentale à action prolongée d'olanzapine pour les patients schizophrènes, montrent des caractéristiques favorables. La société pharmaceutique souligne ainsi l'atteinte de concentrations plasmatiques thérapeutiques d'olanzapine cliniquement pertinentes (>= 10 ng/mL) en 1 à 2 jours et son maintien tout au long de l'intervalle d'administration de 28 jours



TotalEnergies

TotalEnergies a reçu des autorités espagnoles les autorisations environnementales nécessaires à la réalisation de projets solaires pour une capacité totale estimée à 3 GW. Ces autorisations concernent les 48 centrales que TotalEnergies développera dans la communauté de Madrid (capacités installées de 1,9 GW), dans la région de Murcie (plus de 350 MW), en Castille-La Manche (plus de 300 MW), en Andalousie (263 MW) et en Aragon (environ 150 MW). Les premiers projets démarreront début 2024.



Trigano

Trigano progressé de 7,4% sur la semaine grâce à ses perspectives favorables sur la seconde partie de l'exercice. A l'occasion de la publication de ses comptes semestriels mercredi soir, le spécialiste des camping-cars a annoncé prévoir " une bonne progression de ses ventes et de sa rentabilité " au second semestre. Le groupe justifie cet optimisme par un " niveau élevé de ses carnets de commandes " et par la " nette amélioration des réceptions de châssis pour camping-cars constatée depuis plusieurs semaines ".



Tronics

Tronics a finalisé la vente des équipements de son usine de Dallas, suite à la décision de restructurer ses opérations aux Etats-Unis. Le conseil de surveillance du spécialiste des MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards pour applications industrielles a autorisé la signature d'un contrat de rachat d'actifs portant sur les immobilisations de son usine située à Dallas. Le nouveau propriétaire a également repris les obligations liées au bail de l'usine. Le prix d'achat de ces actifs s'élève à 3,1 millions de dollars et la date effective de transfert de propriété est intervenue le 18 mai.