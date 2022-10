Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - Lundi 24 octobre 2022 21/10/2022 | 18:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Bigben Interactive

Le groupe présent dans l'édition de jeux vidéo, les accessoires mobiles et gaming et les produits annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



ESI Group

Le spécialiste du prototypage virtuel dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Freelance.com

La plateforme de recrutement pour consultants communiquera ses résultats du premier semestre.



HiTechPros

Le résultat net de HiTechPros est au premier semestre est hausse de 9,4 % à 1,029 million d'euros. Dans le même temps, le résultat d'exploitation a progressé de 6,9% à 1,356 million d'euros. La société parvient à maintenir une marge d'exploitation supérieure à 10 % " malgré la prise d'importance de la part dédiée au nouveau service de la business unit Staffing qui présente une valeur ajoutée inférieure au service historique mais qui permet aux équipes commerciales d'accentuer leur présence chez les clients ". Le chiffre d'affaires a augmenté de 28,3% à 13,3 millions d'euros.



Seb

Le spécialiste du petit électroménager rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.





































© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BIGBEN INTERACTIVE -4.00% 8.87 -42.89% ESI GROUP -0.28% 71.8 -3.23% ESI S.P.A. 0.00% 2.52 -21.66% FREELANCE.COM 0.31% 6.5 -20.49% HITECHPROS 3.45% 15 -6.83% SEB S.A. -0.95% 62.35 -54.02% Le groupe présent dans l'édition de jeux vidéo, les accessoires mobiles et gaming et les produits annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.Le spécialiste du prototypage virtuel dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.La plateforme de recrutement pour consultants communiquera ses résultats du premier semestre.Le résultat net de HiTechPros est au premier semestre est hausse de 9,4 % à 1,029 million d'euros. Dans le même temps, le résultat d'exploitation a progressé de 6,9% à 1,356 million d'euros. La société parvient à maintenir une marge d'exploitation supérieure à 10 % " malgré la prise d'importance de la part dédiée au nouveau service de la business unit Staffing qui présente une valeur ajoutée inférieure au service historique mais qui permet aux équipes commerciales d'accentuer leur présence chez les clients ". Le chiffre d'affaires a augmenté de 28,3% à 13,3 millions d'euros.Le spécialiste du petit électroménager rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.