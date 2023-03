Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - Lundi 27 mars 2023

Balyo

Le leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention annoncera ses résultats annuels.





Equasens

Groupe commercialisant des solutions informatiques pour les professionnels de santé, Equasens a annoncé une rentabilité 2022 élevée et un bilan solide. Son résultat opérationnel courant a progressé de 12,57% à 56,79 millions d'euros. Son résultat net a bondi de 18,35% à 48,7 millions d'euros. Le résultat de base par action a progressé de 18,52% à 3,09 euros. Au niveau du bilan, le groupe conserve sa forte capacité d'investissement avec une trésorerie brute à 119,20 millions d'euros au 31 décembre 2022.



Europlasma

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, annonce que sa filiale Inertam a signé un accord de coopération d'une durée de cinq ans avec la société algérienne NCC Environnement, spécialisée dans le traitement des déchets. Dans l'immédiat, NCC Environnement lauréat d'un appel d'offres lancé par la Banque d'Algérie, va confier à Inertam le traitement par vitrification de 260 tonnes d'amiante fibrociment.



Hoffmann Green Cement

L'entreprise engagée dans la décarbonation du secteur de la construction annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Lanson-BCC

Lanson-BCC (groupe composé de huit Maisons productrices de vins de Champagne, créé par des familles champenoises) et ses actionnaires fondateurs annoncent avoir conclu un contrat avec la société FIAG Holding. Le contrat concerne la reprise en deux blocs de l'intégralité de sa participation dans Lanson-BCC représentant 5,03% du capital du groupe. Ensemble, ils ont procédé le 22 mars 2023 au rachat d'un premier bloc de 171.050 actions au prix unitaire de 35 euros



Prodways

Le spécialiste de l'impression 3D publiera ses résultats annuels.



Quadient

L'entreprise spécialisée dans le matériel logistique et le traitement du courrier dévoilera ses résultats annuels.