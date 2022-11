Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - Lundi 28 novembre 2022 25/11/2022 | 17:59 Envoyer par e-mail :

Le groupe présent dans l'édition de jeux vidéo, les accessoires mobiles et gaming et les produits présentera ses résultats du premier semestre.



Dékuple

L'expert du data marketing cross-canal annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



LVMH

LVMH a annoncé l'acquisition, auprès du fonds d'investissement Equinox III SLP SIF, du Groupe Pedemonte, producteur de joaillerie implanté en Italie et en France. " Cette opération stratégique pour la Division Montres & Joaillerie et ses Maisons joaillères permet au groupe d'augmenter significativement ses capacités de production, alors que les ateliers existants mobilisent déjà tous leurs moyens pour soutenir la forte croissance de la division ", a expliqué le numéro un mondial du luxe. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.



Nacon

Le spécialiste des jeux vidéo communiquera ses résultats du premier semestre.

















© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BIGBEN INTERACTIVE -2.37% 7 -55.69% CAC 40 0.08% 6712.48 -6.23% DÉKUPLE 1.85% 33.1 49.77% LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE -0.28% 700.2 -3.41% NACON 3.85% 2.16 -60.98%