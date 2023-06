Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - Lundi 3 juillet 2023

Argan

La foncière spécialisée en développement et location d'entrepôts publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



CAFOM

Au premier semestre, clos fin mars, CAFOM, a généra un résultat net part du groupe de 5,9 millions d'euros contre 9,3 millions d'euros au premier semestre 2022. Le résultat opérationnel courant a suivi la même tendance, passant de 13,6 millions d'euros à 9,8 millions d'euros. Le spécialiste de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer souligne que ses performances économiques semestrielles " sont en retrait par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent sous l'impact des tensions inflationnistes ".



Groupe Bastide

Le Groupe Bastide a annoncé le départ de Jean-Claude Brdenk, Directeur Général Adjoint en charge des opérations, qui a démissionné de ses fonctions pour raisons personnelles, avec effet immédiat. Jean-Claude Brdenk quitte le Groupe spécialiste de la prestation de santé à domicile, qu'il avait rejoint en 2021 pour assurer notamment le pilotage des activités internationales du Groupe. La Direction Générale du Groupe est ainsi resserrée autour de Vincent Bastide, PDG, qui reprend en direct les attributions de Jean Claude Brdenk et d'Olivier Jourdanney, DGA.



Prismaflex

Le spécialiste de la fabrication industrielle de panneaux d'affichage et de l'impression numérique grand format annoncera ses résultats annuels.

Téléverbier

Téléverbier, société suisse de remontées mécaniques cotée sur Euronext Paris, annonce une légère baisse de son résultat net part du groupe au 1er semestre à 10,3 millions d'euros contre 11 millions en 2022. Le chiffre d'affaires est en légère hausse à 59,2 millions d'euros contre 55,5 millions en 2022. Le groupe prévoit de réaliser sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 67,8 millions d'euros, en retrait de 1,4% par rapport à celui de l'exercice précédent, et un résultat net part du Groupe compris entre 4,9 et 5,4 millions d'euros.