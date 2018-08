Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris Lundi 3 septembre 2018

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BOLLORÉ -1.58% 4.124 -7.46% GEMALTO 1.01% 50.02 0.04% MEMSCAP 1.05% 1.92 -11.22% THALES -0.74% 121.35 36.01%

Bolloré a généré au premier semestre un résultat net part du groupe de 97 millions d'euros contre 330 millions d'euros, un an plus tôt. Les comptes du groupe diversifié intégraient l'année dernière un profit de 232 millions d'euros consécutif à l'intégration globale de Vivendi. Bolloré a précisé que la plus-value de cession des titres Ubisoft s'est élevée à 1,216 milliard d'euros, dont 1,16 milliard d'euros comptabilisés directement en capitaux propres chez Vivendi. Le résultat opérationnel s'est, lui, élevé à 544 millions d'euros en progression de 33 %.Memscap a dévoilé son chiffre d’affaires et ses résultats pour le 1er semestre 2018. Ainsi, le spécialiste des systèmes micro-électro-mécaniques affiche sur la période un résultat net consolidé à l’équilibre, contre une perte nette consolidée de 0,6 million d’euros sur le 1er semestre 2017. De son côté, l’Ebitda est positif à 0,6 million d’euros, contre un Ebitda négatif de 0,2 million d’euros lors du 1er semestre 2017.Thales et Gemalto ont annoncé avoir obtenu l’Autorisation Règlementaire de la part de l’autorité de la concurrence (Competition Board) en Turquie. La décision, notifiée aujourd’hui à Thales, est effective depuis le 27 août 2018. Avec les autorisations des autorités de concurrence compétentes en Chine et en Israël, et les décisions d’autorisation relatives aux investissements étrangers en Australie et au Canada, Thales et Gemalto ont obtenu 5 des 14 autorisations règlementaires requises.