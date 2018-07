Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris Lundi 30 juillet 2018

0 0

?Le spécialiste des gaz industriels détaillera ses résultats semestriels avant l'ouverture de la Bourse.?Le premier assureur-vie de France publiera ses résultats semestriels en début de journée.??Fromageries Bel a publié ses résultats au titre de son premier semestre 2018. Ainsi, le groupe agroalimentaire affiche un bénéfice net (part du groupe) de 53 millions d’euros sur la période, soit une baisse de 36,9% par rapport au premier semestre 2017. Le résultat opérationnel s’inscrit à 88 millions d’euros, en baisse de 33,1%. Quant au chiffre d’affaires, il s’établit à 1,626 milliard d’euros, en recul de 2,4%.Imerys a publié ses résultats au titre de son premier semestre 2018. Ainsi, le groupe de spécialités minérales a réalisé un résultat net (part du groupe) de 194,1 millions d'euros sur la période, soit une hausse de 12,7 % par rapport au premier semestre 2017. De son côté, le résultat opérationnel courant s'établit à 283,8 millions d'euros au premier semestre 2018, en hausse de 7,7 %. Hors effet des variations des devises (- 21 millions d'euros), la progression ressort à +17%.Le groupe M6 est entré en négociations exclusives avec le fonds d’investissements GACP, basé aux Etats-Unis, en vue de la cession de 100% du pôle FC Girondins de Bordeaux. Dans un contexte d’augmentations des budgets de plusieurs clubs de Ligue 1, le groupe M6 considère que « la cession du FC Girondins de Bordeaux à GACP, qui propose un projet sportif ambitieux et une stratégie d’investissement sur le long terme, constituerait la meilleure option pour maintenir la position du club et faire progresser à terme ses résultats ».?L'enseigne d'ameublement dévoilera ses résultats semestriels après la fin des cotations.???Le fabricant d'engins de manutention détaillera ses résultats semestriels après la séance de Bourse.??La société communiquera ses résultats semestriels après la clôture de la Bourse.???La maison-mère de Canal+ et Universal Music présentera ses résultats semestriels en fin de journée.