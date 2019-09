Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris Lundi 30 septembre 2019

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADLPARTNER 0.00% 15.2 20.16% AUREA 0.00% 6.3 14.55% METABOLIC EXPLORER 1.58% 1.418 -13.18%

0

Le Groupe ADLPartner a annoncé ses résultats du premier semestre 2019. Le résultat opérationnel s'établit à 5,1 millions, soit 7,6% du chiffre d'affaires contre 10,5 % au premier semestre 2018. Le résultat net, part du groupe, atteint 3 millions contre 4,3 millions l'année précédente. La trésorerie nette du groupe ressort à 23,6 millions au 30 juin 2019 contre 34,7 millions au 31 décembre 2018.Aurea a présenté des résultats semestriels dégradés en raison d’une activité impactée par la conjoncture économique et la dégradation des cours des matières traitées. Le résultat net a chuté de 93% à 0,2 million d’euros tandis que le résultat opérationnel courant a fondu de 25% à 3 millions d’euros. Le chiffre d’affaires du spécialiste la régénération des déchets a reculé de 13% à 102,9 millions d’euros. Aurea précise que sa situation de trésorerie lui permet de respecter ses engagements financiers, et de saisir, le cas échéant, des opportunités de croissance externe.METabolic EXplorer a accusé au premier semestre 2019 une perte nette de 4,566 millions d'euros contre une perte nette de 1,692 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant est ressorti à - 4,331 millions après - 1,416 million au premier semestre 2018. Le chiffre d'affaires est ressorti à 25 000 euros, contre 2,226 millions un an plus tôt. Ce montant, conforme aux anticipations, correspond au revenu perçu dans le cadre de l'option de licence non exclusive signée avec UPM suite au report du développement du procédé MPG.