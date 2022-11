Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - Lundi 7 novembre 2022

Cabasse Groupe

Le groupe européen de l'univers de la maison intelligente publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Delfingen

Delfingen a revu à la hausse l'anticipation de chiffre d'affaires 2022 à 410-415 millions d'euros contre plus de 380 millions d'euros auparavant. Il vise par ailleurs un taux de marge opérationnelle de 5% pour l'année 2022. Delfingen précise pourtant rester très prudent sur les anticipations de marché. " La situation mondiale des marchés reste très perturbée (guerre en Ukraine, approvisionnement de la chaîne logistique, prix des matières premières et de l'énergie) ", fait remarquer la société.



EDF

EDF et GE ont signé un accord définitif pour l'acquisition par le premier des activités de GE Steam Power portant sur l'îlot conventionnel des centrales nucléaires. Ces activités comprennent notamment la fourniture des équipements pour les nouvelles centrales nucléaires, dont les turbines Arabelle, ainsi que la maintenance et les mises à niveau des équipements des centrales nucléaires existantes hors Amériques. Les turbines à vapeur de GE Steam Power peuvent notamment équiper les réacteurs de technologie EPR et EPR2 (European Pressurized Reactor) ainsi que les SMR (Small Modular Reactor).



Lacroix

Le fabricant d'équipements électroniques dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Mastrad

Spécialisée dans la commercialisation d'accessoires culinaires, Mastrad annonce que son chiffre d'affaires consolidé s'établit à 6,97 millions d'euros en baisse de 27% sur l'exercice par rapport à l'exercice précédent. Il affiche un Ebitda négatif à hauteur de 785 000 euros contre un profit de 676 000 euros, un an plus tôt. Les résultats du semestre écoulé ne sont pas conformes à ses attentes du fait de grandes difficultés d'approvisionnement dans ses usines, que ce soit en matières premières (acier, silicone…) ou en composants électroniques.



Spartoo

Spartoo, un des leaders de la vente d'articles de mode en ligne en Europe, annonce que son objectif de croissance de 10% de son volume d'affaires pour les exercices 2022 et 2023 est caduc. La société avait précédemment communiqué sur un objectif de croissance du volume d'affaires supérieure à 10% par an jusqu'en 2024. Cette révision fait suite à la confirmation de l'essoufflement de la consommation sur le segment de la mode en ligne, observée en particulier au cours du mois d'octobre.



Vicat

Le cimentier rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.