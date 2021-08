Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris- Lundi 9 août 2021

© AOF 2021

CofaceDans le cadre du refinancement de son activité d'affacturage, Coface a signé le 4 août 2021 avec un groupe de banques partenaires, le renouvellement par anticipation de son crédit syndiqué en euros d'un montant de 700 millions d'euros. Il s'inscrit dans le cadre du plan Build to Lead qui vise à mieux valoriser les actifs du spécialiste de l'assurance-crédit dans les métiers de spécialités et va donc permettre de continuer de soutenir le développement de l'affacturage.DelfingenAu premier semestre, le chiffre d'affaires publié de Delfingen a atteint 193,7 millions, en hausse de 130 %. La croissance s'est élevée à 52 % en organique. Le groupe industrielle souligne sa nette surperformance du marché automobile dans toutes les régions. Le chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants de ce secteur est en hausse de 55 % à 97,3 millions d'euros (+46 % en données publiées). L'effet des taux de change sur les ventes automobile est défavorable de -5,8 millions d'euros principalement du fait de la parité euro-dollar.Rémy CointreauRémy Cointreau a annoncé le 8 juin 2021 le lancement de son premier plan d'actionnariat salarié " My Rémy Cointreau " en France. Plus de 630 souscripteurs, représentant 68,4% des salariés et anciens salariés éligibles, ont souscrit à cette offre par l'intermédiaire du FCPE My Rémy Cointreau. En conséquence, 23 457 actions nouvelles ont été émises au 6 août 2021. Elles porteront jouissance au 1er avril 2021 et seront entièrement assimilées aux actions Rémy Cointreau déjà admises aux négociations sur Euronext.