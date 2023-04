Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - Mardi 11 avril 2023

Genoway

Genoway annonce un résultat net positif de 778 000 euros en 2022, contre une perte nette de 323 000 euros en 2021. Cette société de biotechnologie spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives pour la sélection du candidat médicament le plus efficace et le plus sûr, souligne que son cash-flow opérationnel est " pour la première fois positif depuis l'initiation du plan stratégique en 2019 ". Le chiffre d'affaires est en hausse de 22% sur un an à 11 millions d'euros, et l'Ebitda progresse de 119% à 3,2 millions d'euros.



GTT

A l'occasion de la visite du président français Emmanuel Macron à Pékin, en Chine, et en présence du président chinois Xi Jinping, GTT et PipeChina Engineering Technology Innovation Co. Ltd ont signé un accord de coopération pour l'évaluation de la technologie de stockage à intégrité totale à membrane GNL de GTT, appelée technologie GST, en vue de la promouvoir pour les futurs projets de terminaux de GNL de PipeChina.



LDC

Le chiffre d'affaires cumulé de l'exercice 2022-2023 de LDC progresse de 15,3% à 5,8 milliards d'euros avec des volumes en repli de 5,6% par rapport à l'exercice 2021-2022. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires entreprise de l'industrie agroalimentaire progresse de 15,5% avec des volumes qui baissent de 6,2% en lien avec l'épisode d'influenza aviaire. Le chiffre d'affaires du pôle Volaille France (avec intégration du pôle Amont) sur l'exercice 2022-2023 s'élève à 4 206,2 millions d'euros en progression de 12,2% et de 11,7% à périmètre identique.



Lucibel

L'expert en technologie LED présentera ses comptes 2022.



Mauna Kea

Entreprise mondiale de dispositifs médicaux, Mauna Kea Technologies annonce que sa perte nette ressort à 11,1 millions d'euros au 31 décembre 2022, en baisse de 2,26 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent. Sa perte opérationnelle a diminué mais reste négatif s'établissant à 9,06 millions d'euros contre 12,21 millions d'euros à fin 2021. Son chiffre d'affaires total s'établit à 7,47 millions d'euros, en retrait de 3% sur un an. Le taux de marge brute 2022 s'établit à 73,3%, quasi-stable par rapport à 74,2% fin 2021 (-87 points).



Ober

Le spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l'agencement intérieur publiera ses résultats annuels.



Saint-Gobain

Saint-Gobain annonce le démarrage d'une production 100% décarbonée de plaques de plâtre dans son usine de Fredrikstad, dans le sud de la Norvège. Le groupe industriel précise que la décarbonation du processus de fabrication a été rendue possible grâce au passage du gaz naturel à l'électricité d'origine hydraulique, évitant ainsi 23 000 tonnes d'émissions de CO2 par an. Grâce à la modernisation de l'usine, à l'amélioration de la récupération de la chaleur et de l'efficacité du processus, la consommation énergétique du site a par ailleurs été réduite de 30%.