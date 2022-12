Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - Mardi 27 décembre 2022 23/12/2022 | 18:33 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires

BD Multimedia

BD Multimedia a annoncé l'émission de 500 000 bons de souscription d'action (BSA) au profit de partenaires et salariés. « Cette émission de bons vient associer certains prestataires et/ ou investisseurs à la poursuite du développement de la société et motiver ses salariés les plus fidèles », explique la fintech spécialisée dans les services de paiement électronique. Chaque bénéficiaire pourra souscrire à l'offre à compter de ce jour, jusqu'au 30 avril 2023 inclus.



UFF

Le Conseil d'administration d'UFF a rendu, à l'unanimité de ses membres ayant pris part au vote, un avis motivé favorable sur le projet d'offre publique d'achat simplifiée initiée par Abeille Assurances Holding. Il considère que celle-ci est dans l'intérêt de la société, de ses actionnaires et de ses salariés. Abeille Assurances Holding, qui détenait directement ou indirectement 74,99% du capital et des droits de vote d'UFF au jour du dépôt de l'offre, propose 21 euros par action UFF.







BD Multimedia a annoncé l'émission de 500 000 bons de souscription d'action (BSA) au profit de partenaires et salariés. « Cette émission de bons vient associer certains prestataires et/ ou investisseurs à la poursuite du développement de la société et motiver ses salariés les plus fidèles », explique la fintech spécialisée dans les services de paiement électronique. Chaque bénéficiaire pourra souscrire à l'offre à compter de ce jour, jusqu'au 30 avril 2023 inclus.Le Conseil d'administration d'UFF a rendu, à l'unanimité de ses membres ayant pris part au vote, un avis motivé favorable sur le projet d'offre publique d'achat simplifiée initiée par Abeille Assurances Holding. Il considère que celle-ci est dans l'intérêt de la société, de ses actionnaires et de ses salariés. Abeille Assurances Holding, qui détenait directement ou indirectement 74,99% du capital et des droits de vote d'UFF au jour du dépôt de l'offre, propose 21 euros par action UFF.

© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BD MULTIMEDIA -1.41% 1.4 -83.68% CAC 40 -0.20% 6504.9 -8.88% UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE 0.00% 21 30.84%