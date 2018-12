Les valeurs à suivre aujourd'hui à Mardi 11 décembre 2018

0

CELLECTISCellectis a nommé William (Bill) Monteith en qualité de Vice-président senior U.S. manufacturing. Cette nomination s’inscrit dans le projet de Cellectis d’établir des capacités de production à usage commercial aux États-Unis, sous la responsabilité de Bill Monteith, notamment par le déploiement d’une usine de fabrication de cellules ingénierées à la pointe de la technologie pour ses produits candidats « UCART » en immuno-oncologie pour un usage clinique et commercial.COMPAGNIE DES ALPESCompagnie des Alpes vient de lever le voile sur ses résultats 2107/2018. Ainsi, l'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes a publié un résultat net part du groupe en hausse de plus de 82% à 57,2 millions d'euros sur la période. Pour sa part, l'excédent Brut Opérationnel (EBO) progresse de 5,4% en données retraitées et s'élève à 218,3 millions d'euros. Rapporté au chiffre d'affaires, le taux de marge est quasiment stable à 27,3% malgré l'impact dilutif de l'intégration de Travelfactory.DASSAULT SYSTEMESDassault Systèmes a signé un accord définitif portant sur l'acquisition de IQMS, éditeur de progiciels de gestion industrielle (ERP), pour un montant de 425 millions de dollars. Avec l'acquisition de cette société basée en Californie, Dassault Systèmes étend sa plateforme 3DEXPERIENCE aux petites et moyennes entreprises industrielles qui souhaitent engager la transformation numérique de leurs activités. En 2017, le chiffre d'affaires de IQMS s'est établi à environ 56 millions de dollars. L'achat d'IQMS sera payé en numéraire.GENOWAY/MERCKGenOway, société de biotechnologie dans la conception et le développement de modèles de recherche génétiquement modifiés et Merck, société scientifique et technologique dans la modification génétique, annoncent avoir conclu une alliance stratégique dans le domaine des modèles CRISPR/Cas9 pour le marché des modèles de rongeurs.GETLINKGetlink (ex-Eurotunnel) vient de faire état de son trafic Navettes pour le mois de novembre 2018. Le concessionnaire du tunnel sous la Manche explique que plus de 151 000 camions ont été transportés. Ce chiffre est en hausse de 8% par rapport à novembre 2017. Il s'agit d'un record. Depuis le 1er janvier, environ 1,56 million de camions ont traversé la Manche avec le Shuttle Freight, soit une progression de 4%.GLOBAL ECOPOWERGlobal Ecopower a affiché des résultats semestriels en progression. Ainsi, le groupe a fait état d'un résultat net, part du groupe de 2,024 millions d'euros au premier semestre, contre -0,659 million à la même période un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant s'établit à 3,22 millions, contre 1,35 million , et l'Ebitda est de 2,94 millions, contre 1,34 million. Quant au chiffre d'affaires, il ressort à 13 millions, en hausse de 3,6% par rapport au premier semestre 2017. Compte tenu de ses résultats, Global Ecopower anticipe pour le second semestre, un chiffre d'affaires du même ordre.GTTGTT a reçu une commande d'un chantier coréen portant sur la conception des cuves GNL de deux nouveaux méthaniers, d'une capacité de 174 000 m3, pour le compte d'un armateur européen. La livraison des navires est prévue pour le premier semestre 2021.PUBLICISA la suite de la déclaration du Président de la République, Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe a décidé l'attribution d'une prime de 1 000 euros à tous les collaborateurs du groupe en France dont la rémunération mensuelle est inférieure à 2500 euros bruts (salaire médian français). Elle sera versée dès le vote de la loi permettant que les collaborateurs ne paient ni impôts ni charges sociales sur cette prime.SODEXOSodexo annonce l'acquisition d'Alliance in Partnership (AiP), spécialiste de la restauration dans le secteur de l'éducation au Royaume-Uni, comprenant les marques « The Contract Dining Company » et « Class Catering Services ». Les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés. Créé en 1998, AiP s'est considérablement développé ces dernières années tant par croissance interne qu'externe. AiP continuera d'opérer de façon indépendante, et son directeur général Paul Rogers restera à la tête de l'entreprise et de ses 1 500 collaborateurs depuis le siège basé à Birmingham.VIVENDI/TELECOM ITALIAMalgré la forte recommandation récente du Collegio Sindacale, le Conseil d’administration de Telecom Italia, composé majoritairement de membres soutenus par Elliott, a décidé le 6 décembre de ne pas convoquer immédiatement une assemblée générale des actionnaires pour voter en faveur de la nomination de nouveaux commissaires aux comptes. « Cette décision, comme de nombreuses autres précédentes, va à l’encontre de toutes les règles de bonne gouvernance d’entreprise et est source de désorganisation », explique Vivendi, dans un communiqué.