Les valeurs à suivre aujourd'hui à Mardi 21 mai 2019

0

La filiale de RMV, fahma, a lancé un appel d'offres pour 27 trains alimentés par une pile à combustible dans toute l'Europe. C'est dans ce cadre que le constructeur français Alstom livrera les véhicules de type Coradia iLint selon le calendrier modifié en 2022. Outre les trains, la commande comprend également la fourniture d'hydrogène, la maintenance et la mise à disposition de capacités de réserve pour les 25 prochaines années. Alstom propose la fourniture d'hydrogène en coopération avec Infraserv GmbH & Co.Le Président du conseil d'administration de Bilendi, a informé dans un communiqué, les actionnaires de son désaccord avec son principal actionnaire la société Qwamplify. Selon le groupe, Qwamplify a adressé des demandes d'inscription de nouvelles résolutions à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale de Bilendi (le 4 juin 2019) visant, d'une part, à la distribution d'un dividende de 2 millions d'euros et, d'autre part, à la nomination au conseil d'administration de Bilendi de 5 nouveaux administrateurs occupant par ailleurs des fonctions chez Qwamplif.L'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.Deinove a annoncé la nomination d'Anne Abriat-Hemmendinger comme membre du Conseil d'administration en remplacement de Michaël Carlos. Anne Abriat-Hemmendinger compte plus de 30 ans d'expérience dans le développement de produits pour l'industrie de la beauté, pour des marques à vocation internationale. Elle exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.Jean-Bernard Lévy, Président Directeur Général du groupe EDF, a procédé à plusieurs nominations au sein du Comité exécutif, qui prendront effet le 1er juillet 2019. Marc Benayoun est nommé Directeur exécutif groupe, en charge du Pôle Clients, Services et Action Régionale et conserve la responsabilité du pôle Gaz et Italie. Il succède à Henri Lafontaine, qui sera appelé à d'autres missions en qualité de Directeur à la Présidence. Cédric Lewandowski est nommé Directeur Exécutif Groupe en charge de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique.Guillaume Sauvé est nommé Président d'Eiffage Génie Civil et Président d'Eiffage Métal, ainsi que de leurs activités à l'international. Il intègre à ce titre le Comité exécutif d'Eiffage. Guillaume Sauvé occupait depuis 2015 le poste de directeur Ingénierie et Aménagement du groupe ADP. A ce titre, il était en charge des projets d'investissement sur les aéroports parisiens. Il avait rejoint le groupe ADP en 2002, comme directeur au sein de la succursale d'Aéroports de Paris Ingénierie (ADPI) à Dubaï.Fnac Darty a annoncé l'ouverture d'un second magasin franchisé Darty en Martinique le mardi 21 mai prochain. Ce nouveau magasin Darty situé à Fort de France s'étendra sur une surface de 700m² et accueillera une quinzaine de collaborateurs. Le distributeur omnicanal de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager renforce ainsi sa présence aux Antilles-Guyane, où les enseignes étaient déjà présentes avec un magasin Fnac et un magasin Darty en Martinique, un magasin Fnac et deux magasins Darty en Guadeloupe ainsi qu'un magasin Darty en Guyane.OSE Immunotherapeutics annonce que l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) a octroyé l’accord de délivrance d’un nouveau brevet qui renforce la protection d’OSE-127. Ce nouveau brevet protègera le produit au moins jusqu’en 2035. « L’obtention de ce premier accord de délivrance d’un brevet aux Etats-Unis renforce significativement la protection du produit et devrait permettre de faciliter la délivrance de brevets supplémentaires de la même famille dans d’autres territoires majeurs », explique la biotech.Le Groupe Plastivaloire enregistre une amélioration de son activité au deuxième trimestre de son exercice 2018- 2019, avec un chiffre d'affaires de 191,6 millions d'euros, en hausse de +9,4%. A périmètre comparable, la tendance s'améliore progressivement avec un recul limité à -2,4% contre -7,4% au trimestre précédent. Le démarrage de nouveaux programmes, au Mexique par exemple, compense en partie la conjoncture toujours morose du secteur automobile qui pèse sur les cadences de production. Le groupe a toutefois réduit son objectif de chiffre d'affaires annuel et celui de marge d'Ebitda.Séché Environnement a annoncé une nouvelle émission obligataire d’un montant de 80 millions d'euros, répartie en 2 tranches : 60 millions d'euros à maturité 7 ans (2026) portant un coupon de 2,90% et 20 millions d'euros à maturité 8 ans (2027), portant un coupon de 3,05%. Le produit de cette émission est destiné à refinancer les récentes acquisitions réalisées par le spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets à l’International et financées actuellement par des tirages sur la ligne de crédit syndiquée.