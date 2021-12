Les valeurs à suivre aujourd'hui à Mardi 28 décembre 2021

Elis

Elis a annoncé la finalisation de l’acquisition de 100% des activités textiles de Blesk InCare en Russie, dont la signature de l’accord avait été annoncée le 7 octobre 2021. Après avoir racheté l’activité Tapis de de Blesk InCare en 2019, le spécialiste des services d'entretien et d'hygiène poursuit ainsi sa stratégie de développement en Russie et rachète cette fois les activités Linge plat et Vêtement de travail du groupe russe.