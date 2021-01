Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Jeudi 14 janvier 2021

© AOF 2021

BONE THERAPEUTICSBone Therapeutics et Rigenerand SRL, société de biotech qui développe et fabrique des produits médicinaux pour des applications dans la thérapie cellulaire, et principalement en médecine régénérative et en oncologie, ont signé un premier accord pour un partenariat de développement de processus.CARREFOURAu micro d'Europe 1 ce matin, Elisabeth Borne, la ministre française du Travail, s'est déclarée opposée au rachat de Carrefour par le groupe canadien Alimentation Couche-Tard. Selon elle, il en va de la sécurité des chaînes d'approvisionnement alimentaires en France. Hier mercredi, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, s'était lui aussi montré défavorable au projet, estimant que celui-ci pourrait porter atteinte à la souveraineté alimentaire du pays.CATANA GROUPLe spécialiste des navires de plaisance publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.ENERGISMEBabcock Wanson, avec sa nouvelle gamme de chaudières connectées, et Energisme, avec sa plateforme de management de la donnée, ont annoncé avoir uni leurs outils numériques pour fournir aux clients de Babcock des services innovants pour améliorer la sécurité, la fiabilité de leurs équipements et optimiser leur performance énergétique et environnementale. Ce nouvel outil permettra également d'assurer des opérations de maintenance prédictive sur les installations et diminuer ainsi significativement les arrêts de production.IMPLANETImplanet, société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, a annoncé avoir conclu un accord de négociations exclusives en vue d'acquérir une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'implants destinés à la chirurgie du rachis. Ce rapprochement, sous réserve de l'approbation des actionnaires, permettrait à Implanet d'élargir son portefeuille de produits et de réaliser des synergies de commercialisation, d'organisation et de production avec un effet significatif sur les résultats du nouvel ensemble.KEYRUSKeyrus prend une participation majoritaire dans C17 Engineering pour renforcer ses activités digitales et son expertise autour des technologies Microsoft. Cette dernière se positionne en tant que « pure player » Microsoft, spécialiste du conseil et de la mise en œuvre sur la chaîne de valeur - Applicatif (.NET) / Cloud (Azure) / DevOps. C17 Engineering a réalisé un chiffre d'affaires en 2019 d'environ 3 millions d'euros et compte une trentaine de collaborateurs.MBWSMBWS lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 105,3 millions d'euros. La parité est de 11 actions nouvelles pour 7 actions existantes. Le prix unitaire de souscription est de 1,50 euro par action nouvelle. La période de négociation des droits préférentiels de souscription s'étend du 18 au 27 janvier 2021 inclus et la période de souscription, du 20 au 29 janvier 2021 inclus. La Cofepp s'est engagée, de manière irrévocable, à garantir l'augmentation de Capital à hauteur de 75% de son montant.PSAPSA a annoncé avoir vendu 2,5 millions de véhicules dans le monde en 2020, en repli de 27,8% sur un an. Le constructeur français a notamment souffert en Amérique Latine (de -27% à -31% selon les pays), alors qu'en Europe, les ventes se sont nettement redressées au second semestre (+40% par rapport au premier semestre). Les ventes en Chines, elles, se sont améliorées continuellement après un premier semestre difficile. L'objectif du groupe est d'atteindre 100 000 ventes en ligne en Europe d'ici fin 2021.RENAULTRenault a présenté ce matin "Renaulution", son nouveau plan stratégique qui vise à réorienter la stratégie du groupe de la course au volume à la création de valeur. Ce plan est structuré en 3 phases lancées en parallèle, qui s'étaleront jusqu'en 2025. Le constructeur veut notamment atteindre plus de 3 % de marge opérationnelle d'ici 2023, environ 3 milliards d'euros de free cash flow opérationnel de l'Automobile cumulé et réduire les investissements et dépenses de R&D à environ 8 % du chiffre d'affaires. Il souhaite aussi réduire ses coûts fixes de 2,5 milliards d'euros.ROCTOOLRoctool, spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce un chiffre d’affaires 2020 en repli de 10,6% à 6,5 millions d'euros. " Le groupe a mis en place un plan d’économie dès avril 2020 dont l’ensemble des objectifs de réduction et d’optimisation ont été réalisés. Cette réduction de nos dépenses, le repositionnement de notre point mort en ligne de mire, conjugué à la belle dynamique des nouveaux marchés, nous permet d’anticiper avec confiance, les prochains exercices » a déclaré Mathieu Boulanger, Directeur général.TOTALTotal et son partenaire américain Apache ont réalisé une nouvelle découverte significative d'hydrocarbures sur le puits de Keskesi East-1 dans le Bloc 58, situé au large du Suriname. Celle-ci fait suite aux précédentes découvertes de Maka Central, Sapakara West et Kwaskwasi.VINCIXavier Huillard, président-directeur général de Vinci, a nommé Pierre Anjolras, membre du comité Exécutif du groupe, président de Vinci Construction le 12 janvier 2021. Pierre Anjolras conserve l’ensemble de ses autres mandats au sein du groupe Vinci et en particulier la présidence d’Eurovia.