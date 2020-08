Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Jeudi 20 août 2020

0

Accor aurait étudié un projet de rapprochement avec son rival IHG. Sébastien Bazin, son PDG, aurait ainsi créé début juin une équipe dédiée à ce projet, avec son directeur financier, Jean-Jacques Morin, et les banques d'affaires Centerview et Rothschild. C'est ce qu'a rapporté le Figaro mercredi soir. Toutefois, Sébastien Bazin aurait estimé plus prudent de ne rien entreprendre pour l'instant et donc aucun contact n'aurait été pris avec Patrick Cescau, le président français du conseil d'administration d'IHG, a ajouté le média.CBo Territoria a enregistré au premier semestre un chiffre d'affaires de 37,8 millions d'euros, en repli de 21,9% en raison du confinement. La promotion a connu une chute d'activité de 27,1% à 25,7 millions d'euros. " Cette orientation est majoritairement liée au confinement qui a entrainé un report d'activité sur les 12 prochains mois suite au ralentissement des chantiers et de la commercialisation, ainsi que d'importants retards administratifs sur les délivrances d'autorisations de construire et/ou de financements, " a expliqué le groupe immobilier.Flexis Capital et Eurazeo, à travers EurazeoBrands, le pôle d'investissement spécialisé dans les marques différenciées, ainsi que Moore Strategic Ventures, ont annoncé l'acquisition de Waterloo Sparkling Water pour soutenir l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance. Le consortium de capitaux propres dirigé par Flexis Capital comprend également des investisseurs de JW Levin Management Partners et de Waterloo Capital. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.Neoen et son partenaire BNRG, un développeur solaire basé à Dublin, ont remporté, à titre provisoire, plus de 55 MWc dans le cadre du premier appel d’offres gouvernemental photovoltaïque en Irlande. Les résultats formels seront publiés en septembre. Cette puissance est répartie en 3 projets situés dans plusieurs communes autour de Hilltown, Millvale et Hortland. La mise en service des centrales est prévue pour le second semestre 2021.