Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Jeudi 22 juillet 2021

© AOF 2021

Au premier semestre, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 225 millions d'euros représentant plus de 5 fois l'activité du premier semestre de l'exercice précédent. La tendance s'est accélérée au deuxième trimestre 2021 avec un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros contre 75 millions d'euros pour le premier trimestre, représentant un doublement de l'activité en 3 mois. La croissance a été portée notamment par la montée en puissance des tests antigéniques Covid-19 soit sous leur version professionnelle soit en format autotest autorisé par dérogation dans plusieurs pays européens.L'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le constructeur aéronautique publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.La foncière de bureaux et d'immobilier résidentiel publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.Getlink a dévoilé des résultats dans le rouge au titre de son premier semestre 2021. Ainsi, le concessionnaire du tunnel sous la Manche a essuyé une perte nette consolidée de 123 millions, contre une perte nette de 79 millions d'euros lors du premier semestre 2020. Pour sa part, l'Ebitda ressort à 100 millions d'euros, contre 123 millions d'euros un an plus tôt. Quant au chiffre d'affaires, il s'inscrit à 326 millions d'euros, en baisse de 12 %.Le spécialiste de la high-tech online publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.L'équipementier pour l'aéronautique, l'automobile et le médical publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.L'inventeur du Cellvizio publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.La junior pétrolière a publié son chiffre d'affaires du premier semestre (à suivre).La holding cotée en bourse chapeautant l'Olympique Lyonnais publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PCAS s'établit à 106,3 millions d'euros au 30 juin 2021, en augmentation de 1,1%. Les revenus du groupe chimique ont progressé 3,1% à taux de change constant. S'agissant de ses perspectives, PCAS souligne que " la crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus évolue chaque jour avec une incertitude sur sa durée, son ampleur et ses effets sur les chaines de production des entreprises et plus généralement la consommation ".Au premier semestre 2021, Prodware a réalisé un chiffre d'affaires de 81,6 millions d'euros, en augmentation pro-forma de 2,2%. En données publiées, l'activité est en baisse de 4,6%, en raison de l'impact en 2020 de la vente de la filiale tunisienne et de la cession de l'activité intégration en Israël. Sur le plan géographique, l'international représente 52,4% de l'activité totale en baisse sensible (-12,4 pts) par rapport au 1er semestre 2020 en raison des désinvestissements d'activités intervenus au cours de 2020.Pour l'année 2021 et en faisant l'hypothèse d'une situation sanitaire qui ne se dégrade pas de manière significative, Publicis anticipe désormais pouvoir récupérer totalement la baisse organique de son revenu net de -6,3% en 2020, soit un an plus tôt qu'anticipé. Cela implique une croissance organique de 7% en 2021. En ce qui concerne le taux de marge opérationnelle, le groupe revoit à la hausse son objectif pour l'année 2021, après la performance exceptionnelle du 1er semestre.Soitec, spécialiste de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 180,4 millions d'euros pour le premier trimestre, clos fin juin, de l'exercice 2021-2022, en hausse de 58,8%. Cette hausse résulte d'une croissance de 69% à taux de change constants conjuguée à un effet de change négatif de 10,2%.VINCI Concessions remporte le contrat de PPP de la nouvelle route fédérale B247 en AllemagneLe groupe a publié ses résultats du premier semestre ( à suivre).Le groupe a publié ses résultats du premier semestre (à suivre).L'équipementier automobile publiera ses résultats du premier semestre.La DEGES, l'organisme public chargé du développement des infrastructures de transport en Allemagne, a attribué à Vinci Concessions le contrat de partenariat public-privé (PPP) de la nouvelle route fédérale B247. Celle-ci reliera les villes de Mühlhausen et Bad Langensalza, dans le land de Thuringe. Le projet, d’une durée de 30 ans, représente un investissement total d’environ 500 millions d'euros - dont près de 350 millions d’euros pendant la phase de construction - et recouvre la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une nouvelle route fédérale de 22 kilomètres.Les revenus consolidés de Voltalia s'élèvent à 87,0 millions d'euros au deuxième trimestre, en hausse de 68% à taux de change courants et de 73% à taux de change constants. Les revenus consolidés à l'issue du premier semestre de l'exercice en cours ressortent à 150,9 millions d'euros, en hausse de 70% à taux de change courants et de 83% à taux de change constants. Les Ventes d'énergie, qui s'élèvent à 92,8 millions d'euros, et les Services, qui se montent à 93,5 millions d'euros au global et à 58,1 millions d'euros pour les seules ventes externes.