Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Jeudi 23 juillet 2020

Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 103,4 millions d'euros au deuxième trimestre 20220, en hausse de 0,5% en données publiées et en baisse de 2,9% à périmètre comparable par rapport au deuxième trimestre 2019. Cette performance est nettement meilleure que celle anticipée à la fin du premier trimestre (97 millions d'euros), souligne l'entreprise de services du numérique.L'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le constructeur aéronautique publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.L'éditeur de logiciels spécialisé dans la conception 3D publiera ses résultats du premier semestre.Le spécialiste de la restauration collective publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Orange a annoncé l'achat à Eutelsat Communications de l'intégralité de la capacité disponible sur le satellite Eutelsat Konnect pour couvrir toute la France. Grâce à la technologie satellite, tous les clients grand public d'Orange qui le souhaitent pourront bénéficier dès janvier 2021 du très haut débit fixe par satellite. Cet accord s'inscrit dans la droite ligne du Plan France Haut / Très Haut Débit adopté par le gouvernement dans le but de déployer un service haut débit d'au moins 30 Mb/s sur l'ensemble du territoire français d'ici 2022.Le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 de Fleury Michon s'établit à 376,7 millions d'euros, soit +8% par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution intègre les hausses de volume sur l'activité GMS et l'intégration du groupe Marfo en juillet 2019. En retraitant la contribution du groupe Marfo de la performance consolidée du premier semestre 2020 (périmètre constant 2019), le chiffre d'affaires progresse de 4,1%.Le concessionnaire du tunnel sous la Manche publiera ses résultats du premier semestre.La junior pétrolière publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.L'équipementier automobile publiera ses résultats du premier semestre.Le groupe de communication publiera ses résultats du premier semestre.Le groupe industriel publiera ses résultats du premier semestre.Le groupe de réassurance publiera ses résultats du premier semestre.Le fabricant de petitélectroménager publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.Soitec a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 113,6 millions d'euros pour le 1er trimestre de l'exercice 2020-2021 (avril à juin), en baisse de 4,9% par rapport au 1er trimestre 2019-2020. Ceci résulte d'une baisse de 5,2% à périmètre et taux de change constants ainsi que d'un effet de change positif de +0,2% et d'un effet périmètre de +0,1% lié à l'acquisition d'EpiGaN réalisée en mai 2019.Le spécialiste des puces électroniques publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.Le spécialiste des services de paiement publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.Xilam a réalisé au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 9,7 millions d'euros, en hausse de 23%, dont +2% en croissance organique. Le studio d'animation a bénéficié du bond de 67%, dont (+33% en croissance organique) des nouvelles productions à 5 millions. Les ventes du catalogue ont grimpé de 22% (+3% en organique) à 3,7 millions.