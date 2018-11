Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Jeudi 29 novembre 2018

0

BOUYGUESBouygues a été choisie par Taylor Wimpey Central London, l'un des principaux promoteurs immobiliers au Royaume-Uni, pour réaliser la première phase de son projet Postmark. Situé dans le quartier historique de Farringdon, au coeur de Londres, il comprend la réalisation de deux ensembles immobiliers pour un montant de plus de 100 millions d'euros. Les travaux ont déjà commencé sur le chantier, les premières livraisons sont attendues en 2020 avec une livraison finale en 2021. Il mobilisera 350 à 400 collaborateurs en période de pointe.CELLNOVOCellnovo a signé un nouvel accord de collaboration avec Roche. Cet accord permet le transfert automatique des données depuis les lecteurs de glycémie Accu-Chek Bluetooth du groupe suisse vers le Système Cellnovo Gen 3, en utilisant un protocole de communication conforme aux standards du secteur (Continua Design Guidelines). Cette dernière amélioration du Cellnovo Gen 3 permettra de se connecter aux lecteurs de glycémie Bluetooth tels que l'Accu-Chek Guide de Roche.EDFEDF et sa filiale Sofilo ont réalisé le 28 novembre 2018 la cession d'un portefeuille de plus de 200 actifs à usage de bureaux et d'activités à des véhicules d'investissements gérés par Colony Capital. Ce portefeuille, dont les actifs sont localisés en Ile-de-France et en régions, développe une surface totale d'environ 430 000 m2. L'opération a été assortie d'un contrat de location opérationnelle par le groupe. La finalisation de cette transaction clôt la réalisation du plan de cession d'actifs d'EDF sur la période 2015-2020 de 10 milliards d'euros.MERSENA l'occasion d'une journée investisseurs consacrée au développement durable, Mersen a réaffirmé ses prévisions pour l'année 2018, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 9% et une marge opérationnelle courante autour de 10,4% du chiffre d'affaires. Lors de cet événement, le groupe de spécialités électriques et des matériaux avancés expose sa stratégie de croissance rentable, qui s'appuie sur des marchés porteurs sur le long terme.NEXANSDans la foulée de la nouvelle feuille de route stratégique annoncée le 9 novembre dernier, Nexans met en place un nouveau comité exécutif constitué de 11 membres réunis autour de Christopher Guérin, directeur général. Avec sa structure simplifiée, le principal organe de gouvernance du groupe, remplace le "management board" et le "management council" actuels.SAFRANSafran présente aujourd'hui ses ambitions stratégiques et financières à l'occasion d'une journée investisseurs. L'équipementier aéronautique table sur une croissance organique du chiffre d'affaires de 4% à 6% en moyenne sur la période 2019-2022, comprenant une croissance de 7 % à 9 % des activités de services pour moteurs civils. Il vise une marge opérationnelle courante comprise entre 16 % et 18 % d'ici 2022 et une forte génération de cash portée par une hausse de 50 % de l'Ebitda entre 2018 et 2022.SOITECSoitec a publié ses résultats du 1er semestre de l’exercice 2018-2019 (clos le 30 septembre). Ainsi, le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a dévoilé un résultat net consolidé de 32,6 millions d’euros sur la période, en hausse de 41% sur un an. Pour sa part, le résultat opérationnel courant a progressé de 85% pour atteindre 41,6 millions d`euros. Il représente ainsi 22,2% du chiffre d’affaires, contre 15,8% du chiffre d’affaires au cours du 1er semestre 2017-2018. Quant à elle, la marge d’Ebitda de l’Électronique progresse à 32,8% du chiffre d`affaires, contre 24,4% un an plus tôt.VALLOURECVallourec a démenti l'information selon laquelle il préparerait un plan social de grande ampleur pour la France. Le plan en cours d'exécution à l'atelier chaudières de Saint-Saulve s'achèvera fin décembre 2018. Par ailleurs, le groupe confirme travailler à la définition d'un plan d'actions visant à renforcer la compétitivité des activités de Vallourec en Allemagne. Ce plan sera soumis le moment venu à la consultation et à la négociation d'un accord avec les instances représentatives du personnel compétentes.VEOLIAVeolia a émis avec succès 750 millions d'euros à 11 ans. Cet emprunt obligataire, de maturité janvier 2030 (soit 11 ans et 1 mois), porte un coupon de 1,94 % et a été émis au pair. La qualité du carnet d'ordre ainsi que sa taille très conséquente (jusqu'à 2,4 milliards d'euros) a permis à Veolia d'atteindre une taille de 750 millions d'euros, tout en réduisant substantiellement la marge d'émission, a indiqué la société.WENDELWendel a réalisé au troisième trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 5,4% à 1,98 milliard d'euros. En organique, la croissance ressort à 3,1%. L'ANR de la holding s'établissait, le 16 novembre, à 6,715 milliards d'euros, soit 145,1 euros par action. Il accuse une baisse de 17,7% depuis le début de l'année, en raison principalement des multiples de marché.