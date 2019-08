Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Jeudi 8 août 2019

0

AIR FRANCE-KLMEn juillet 2019, le nombre de passagers du groupe Air France-KLM a progressé de 1,8%. Le trafic a augmenté de 2,6%, pour un coefficient d'occupation de +0,4 point.CLARANOVAClaranova a réalisé mercredi soir son point d’activité au titre de son exercice 2018-2019 (clos fin juin). Ainsi, le groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce affiche un chiffre d’affaires annuel de 262,3 millions d’euros, soit une envolée de 62% sur un an.DRONE VOLTDrone Volt a annoncé mercredi soir la signature d'une nouvelle commande pour 2 drones Altura Zenith, équipés de caméras intelligentes Pensar. Cette commande, reçue par Aerialtronics, filiale néerlandaise de Drone Volt, provient d'un acteur européen de la surveillance et de l'inspection. Son nom n’a pas été dévoilé. Cette commande intègre, outre les équipements, un cycle de formation. Les systèmes sont destinés à l'inspection de lignes électriques. Ils constituent une première étape dans la constitution d'une flotte qui pourrait aller jusqu'à 20 solutions de ce type.CISCIS a réalisé mercredi soir son point d’activité au titre du premier semestre 2019. Ainsi, le spécialiste de la gestion de bases-vie en milieux extrêmes affiche un chiffre d’affaires de 124,3 millions d’euros sur la période, en hausse de 7,7% sur un an. Hors l’impact du non-renouvellement d’un contrat en Algérie intervenu en 2018 (12 millions d’euros sur l’ensemble du 1er semestre 2018), l’activité aurait même été en croissance de plus de 20%, précise CIS.TRANSGENETransgene a réalisé un point de situation suite à l’analyse intérimaire de futilité de l’étude PHOCUS de Pexa-Vec dans le cancer du foie. Transgene a reçu de son partenaire SillaJen les données de cet essai, dont l’IDMC a recommandé l’arrêt de l’étude et procède actuellement à leur analyse, notamment dans le contexte de l’essai clinique de Phase 2 en cours dans la même indication, combinant Pexa-Vec et l’immunothérapie nivolumab. « L’arrêt de l’essai PHOCUS n’est pas causé par des problèmes de sécurité de Pexa-Vec », indique Transgene.