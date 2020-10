Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Jeudi 8 octobre 2020

0

Arkema a annoncé avoir placé avec succès sa première obligation verte, dédiée au financement de sa nouvelle usine à Singapour pour la production du polyamide 11 Rilsan 100% bio-sourcé. D'un montant total de 300 millions d'euros, cette obligation verte a une maturité de 6 ans et un coupon annuel de 0,125 %. L'offre a été sursouscrite plus de 10 fois. La mise en service de la nouvelle usine est prévue en 2022.Capgemini a annoncé qu'il allait allouer par anticipation le produit de son opération d'actionnariat salarié "ESOP" au rachat d'actions existantes. Cela neutralisera l'essentiel de la dilution actionnariale entraînée par l'augmentation de capital annoncée le 16 septembre dernier. L'opération de rachat se déroulera avant le 17 décembre 2020, date à laquelle l'augmentation de capital sera effective. Ainsi, à cette échéance, l'actionnariat salarié sera renforcé d'un volume maximum de 3 millions d'actions (représentant 1,77 % du capital existant) sans impact matériel sur la trésorerie du groupe.Covivio annonce la signature d'un contrat de prestations de services de 58 mois portant sur la totalité de son nouveau site d'espaces flexibles et de services, Wellio Gobelins, avec une structure publique. Les 4 500 mètres carrés de cet immeuble en cours de restructuration sont ainsi intégralement commercialisés 6 mois avant sa livraison. Il ouvrira ses portes en mars 2021. Le futur occupant a fait le choix de Wellio Gobelins afin de regrouper ses effectifs sur un seul site avant leur installation dans leur nouveau siège prévue en 2025.Global Bioenergies fait le point sur ses développements dans le domaine des biocarburants aéronautiques dans le cadre du projet de loi de finances 2021 présenté au Conseil des Ministres le 28 Septembre dernier. Le gouvernement fixe un taux cible de 1% pour l'incorporation de biocarburants dans les carburants aéronautiques et met en place un dispositif fiscal pour atteindre cet objectif. Le groupe rappelle être coordinateur de deux projets collaboratifs visant en particulier à démontrer la production de biocarburant aéronautique à partir de différentes matières premières.Korian a annoncé le lancement d'une Augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires pour un montant (prime d'émission incluse) d'environ 400 millions d'euros. Elle entraînera l'émission de 22 113 296 actions nouvelles au prix de souscription de 18,10 euros par action (soit 5 euros de nominal et 13,10 de prime d'émission), à libérer intégralement lors de la souscription.LDC, le spécialiste de la volaille, propriétaire des marques Loué, Le Gaulois ou encore Marie, a publié un chiffre d'affaires consolidé au 1er semestre 2020-2021 (clos fin août 2020) de 2,12 milliards d'euros, en progression de 0,8% sur un an. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires est en repli de 1,7% à 2,07 milliards d'euros. Les volumes commercialisés sont en hausse de 1,4% en intégrant les acquisitions des sociétés Ramon (1er juin 2019) et Luché Traditions Volailles (1er décembre 2019). A périmètre identique, les volumes commercialisés ont reculé de 1,4%.Orange a annoncé avoir émis 700 millions d'euros d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée, incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la société à partir de la 8ème année avec un coupon de 1,75% jusqu'à la 1ère date d'ajustement. Ces nouvelles obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris. Il est également prévu que les agences de notation attribuent aux Nouvelles Obligations une note de Baa3/BBB- (Moody's/ S&P) et les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50 %.La société spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de technologies innovantes prêtes à l'emploi pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.