Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Jeudi 9 février 2023

Deuxième sidérurgiste mondial, ArcelorMittal a publié un bénéfice net de 9,3 milliards de dollars en 2022, en très nette diminution, de 38% par rapport à 2021. Un bénéfice dû à la baisse de la demande mondiale d'acier. Le groupe, qui s'attend à une reprise de la demande mondiale d'acier (hors Chine) de 2 à 3% cette année par rapport à 2022, reste cependant serein quant à sa capacité à conduire de front sa stratégie de " croissance, de décarbonation et de rentabilité durable " malgré " les incertitudes géopolitiques qui restent élevées ".



Crédit Agricole

Crédit Agricole SA a dévoilé, ce jeudi, un résultat net part du groupe en chute de 7 %, à 5,4 milliards d'euros. Au quatrième trimestre 2022, le résultat net part du Groupe ressort à 2,04 milliards d'euros, en baisse de 13,3% par rapport au quatrième trimestre 2021. le produit net bancaire sous-jacent s'élève à 9,5 milliards d'euros, en hausse de +1,2%, et de +0,6% à périmètre constant, par rapport au quatrième trimestre 2021, grâce à une activité soutenue dans tous les métiers, et malgré les effets marché défavorables sur les activités de stock.



Lacroix

Le chiffre d'affaires de Lacroix au quatrième trimestre 2022 ressort à 191,3 millions d'euros, en croissance de 40,4% par rapport à la même période de l'exercice 2021. A périmètre constant, le Groupe enregistre une progression de 7,5%, en léger retrait par rapport à la croissance organique des 9 premiers mois de l'année (+9% pour rappel), qui intégrait un effet de base particulièrement favorable au 3ème trimestre 2022. Sur l'ensemble de l'année, l'activité atteint 707,8 millions

d'euros.





Lectra

Entreprise spécialisée dans les logiciels et systèmes de découpe automatique de cuir ou textile, Lectra annonce que son chiffre d'affaires (en hausse de 35% à 521,9 millions d'euros) et son EBITDA courant (en hausse de 51% à 98,4 millions d'euros) de 2022 se situent dans la fourchette des objectifs publiés au mois de février 2022, tels que précisés au mois de juillet et confirmés au mois d'octobre. Sa marge d'EBITDA courante s'établit à 18,8%. Le résultat opérationnel courant (68,5 millions d'euros) est en hausse de 54 %.



Legrand

Spécialiste des infrastructures électriques, Legrand atteint pleinement ses objectifs avec une croissance de son chiffre d’affaires 2022 de +19,2% et une marge opérationnelle ajustée de 20,4% dans un environnement restant très perturbé. La progression organique des ventes est de +9,7%, avec +10,2% dans les pays matures et +8,1% dans les nouvelles économies. Portées par une forte dynamique commerciale et le pricing power du Groupe, ces réalisations tiennent également à une gestion très active de la supply chain dans un contexte de tensions sur les approvisionnements.



Maurel & Prom

Maurel & Prom (M&P) annonce la fin de la campagne d’exploration débutée en novembre 2022 sur le permis de COR-15 en Colombie. Le puits Oveja-1, foré en séquence avec le puits Zorro-1, a atteint sa profondeur finale de 884 mètres en neuf jours. Oveja-1 a retrouvé le réservoir du Socha inférieur à la profondeur de 670 mètres, avec des indices d’huile comparables à ceux de Zorro-1. Les différentes mesures effectuées n’ont pas permis de conclure à la présence d’hydrocarbures productibles, et l’abandon du puits est terminé.



Nacon

Nacon, acteur majeur de l'édition de jeux vidéo et créateur d'accessoires gaming premium, est ravi d'annoncer l'arrivée de deux nouveaux produits RIG sous licence officielle PlayStation 5: un micro pour le streaming (RIG M100 HS), le gaming et le podcasting (disponible en deux coloris) ainsi que des écouteurs gaming intra-auriculaires innovants (RIG 200 HS). Conçu pour les joueurs sur PlayStation5 qui souhaitent se lancer dans le streaming, RIG M100 HS est un micro qui assure une retransmission vocale précise, avec un son riche, dynamique et non déformé.



Neurones

Le groupe Neurones, spécialiste du conseil en management et des services numériques, annonce un chiffre d'affaires 2022 à 665,4 millions d'euros (soit + 14,7%), en accélération sur la fin de l'année (+ 17,3% au 4e trimestre). A 72,9 millions d'euros, le résultat opérationnel est, lui aussi, en forte augmentation (+ 18,4%, après + 18,7% pour l'exercice précédent). En taux, il s'établit au niveau historique de 11% du chiffre d'affaires. Le groupe précise que les résultats annuels définitifs complets seront publiés le mercredi 8 mars 2023 après Bourse.



Vinci

Le chiffre d'affaires 2022 consolidé de Vinci s'élève à 61,7 milliards d'euros, en hausse de 25 % à structure réelle et de 11 % à structure comparable par rapport à 2021. Son solide bénéfice est porté par ses concessions d'infrastructures comme les autoroutes, la construction ou les énergies. D'ailleurs, le chiffre d'affaires de Vinci Energies s'établit à 16,7 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires de Vinci Construction s'établit à 29,3 milliards d'euros tirant profit de son exposition à l'international.





© AOF 2023 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ARCELORMITTAL -1.53% 27.08 10.19% CRÉDIT AGRICOLE S.A. -1.11% 11.564 17.63% HS HOLDINGS CO., LTD. 1.19% 1189 -1.49% LACROIX GROUP 1.87% 32.7 21.56% LECTRA -2.37% 37 5.11% LEGRAND 0.80% 85.8 14.68% MAUREL 2.47% 3.73 -7.10% NACON -0.62% 2.395 -7.88% NASDAQ COLOMBIA -1.81% 279.341838 -3.90% NEURONES -3.53% 41 4.46% VINCI -0.70% 105.08 12.64%